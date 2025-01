F1: Lewis Hamiltons erster Tag als Ferrari-Fahrer im Video

Da der bekannte Rennfahrer heute seinen zweiten Tag bei Ferrari beginnt, wurde auf den sozialen Medien der Scuderia ein Video veröffentlicht, das seinen ersten Tag im neuen Team dokumentiert.

Ferrari hat ein kompaktes Video herausgebracht, das diesen bedeutenden Tag zusammenfasst. In der etwas mehr als einminütigen Sequenz kann man sehen, wie der siebenfache Weltmeister seine Anhänger begrüßt und erstmals als offizieller Fahrer von Ferrari Autogramme verteilt.

Ein historischer erster Tag in den Büchern pic.twitter.com/liMqgn8QC4 — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) 21. Januar 2025

Das Video zeigt auch, wie Hamilton die Fabrik in Maranello besucht, seine neuen Teamkollegen trifft und mit ihnen interagiert. Die Begeisterung und Vorfreude des Briten auf dieses neue Kapitel seiner Karriere ist deutlich zu spüren. Hamilton sprach bei dieser Gelegenheit und äußerte seine Gedanken zu diesem aufregenden Moment:

„Ich habe schon ewig auf diesen Tag gewartet, deshalb bin ich wirklich sehr glücklich und aufgeregt, alle kennenzulernen. Ich kann es kaum erwarten, loszulegen und voranzukommen.“

Der Start einer neuen Ära

Dieses Video über Hamiltons ersten Tag folgt einem Beitrag, den der Fahrer auf seinem Instagram-Kanal veröffentlichte, in dem er seiner neuen Mannschaft dankt:

„Tag eins. Ich danke John Elkann, Benedetto Vigna und Fred Vasseur für ihr Vertrauen in mich und dafür, dass sie mich Teil dieser Familie gemacht haben. Ich bin sehr begeistert, eine neue Ära zu beginnen und all die talentierten und inspirierenden Menschen kennenzulernen, die mich so warmherzig aufgenommen haben. Ich bin entschlossen, mein Bestes für das Team, die gesamte Organisation und die Fans zu geben.“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein von Lewis Hamilton (@lewishamilton) geteilter Beitrag

Für den zweiten Tag hat der siebenmalige Champion bereits Meetings mit seinem neuen Team eingeplant und vielleicht wird er sogar einige Runden im Simulator fahren.

Der mit Spannung erwartete Moment seiner ersten Fahrt wird voraussichtlich am Mittwochmorgen stattfinden. Das Interesse an diesem Ereignis ist so hoch, dass bereits viele begeisterte Fans vor der Fiorano-Strecke auf Einlass warten.