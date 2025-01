F1: Max Verstappen kauft 33-Meter-Yacht „Unleash the Lion“

Max Verstappen und seine Freundin Kelly Piquet machten sich zusammen mit einigen seiner Teammitglieder auf den Weg nach Viareggio. Der mehrfache Weltmeister hat ein kleines, vor zwei Jahren bestelltes Schmuckstück in Empfang genommen.

Es scheint, als ob Max Verstappen sich mit den Erfolgen auf der Rennstrecke nicht begnügen will. Der vierfache Formel-1-Weltmeister hat nun beschlossen, die Ozeane zu erobern.

Laut der Gazzetta dello Sport hat Verstappen in der letzten Woche ein beeindruckendes neues Spielzeug erworben: eine 33-Meter-Yacht, die mit 15 Millionen Dollar (also etwa 14,5 Millionen Euro) zu Buche schlägt. Genau das ist es, was er ins Auge gefasst hat.

Die Yacht, die er sich ausgesucht hat, ist eine Mangusta Gran Sport 33 mit einer Länge von 33 Metern. Um die besondere Bedeutung dieser Zahl zu betonen, hat der niederländische Rennfahrer entschieden, seinem neuen Gefährt die Nummer 33 zu geben. Dies zeigt, dass ihm diese Zahl auch in seinem jungen Alter von 27 Jahren nach wie vor sehr wichtig ist.

Für die Namensgebung seiner Yacht entschied sich Verstappen für „Unleash the Lion“, als Hommage an die Marke, die ihn während seiner sportlichen Karriere sowie in anderen Lebensbereichen unterstützt. Diese neue Errungenschaft, die vor zwei Jahren in Auftrag gegeben wurde, zählt zur neuesten Generation von Yachten und ist mit modernster Technologie ausgestattet.

Ein privater Rahmen

Die Einweihung der Yacht fand in einem privaten Bereich der Overmarine-Werft im Hafen von Viareggio statt und sorgte für eine angenehme, entspannte Atmosphäre. Die Unternehmensführung hielt sich im Hintergrund, während strenge Sicherheitsvorkehrungen dafür sorgten, dass neugierige Blicke fernblieben. Verstappens Ankunft blieb jedoch nicht unbemerkt: Er kam morgens in mehreren Fahrzeugen mit getönten Fenstern im Marina-Viertel Darsena an.

Es ist derzeit noch unklar, ob die Yacht in Italien bleibt oder möglicherweise in die Niederlande verlegt wird. Unabhängig davon gehört Max Verstappen nun zu einem äußerst exklusiven Kreis. Er stellt sich in die prestigeträchtige Reihe von Sportlern (wie Cristiano Ronaldo und Roberto Mancini, dem Präsidenten von Manchester City) sowie anderen einflussreichen Persönlichkeiten, die sich über die Jahrzehnte hinweg für den Kauf außergewöhnlicher Yachten bei den Werften in Viareggio entschieden haben.