F1: McLaren führt erste Pirelli-Tests der Saison auf feuchter Strecke durch

Die Teams sind nicht nur verpflichtet, ihre eigenen Tests durchzuführen, sondern müssen ebenfalls die Pirelli-Tests absolvieren. McLaren war der erste Stall, der sich zwei Tage lang mit den Bedingungen auf einer nassen Strecke auseinandersetzte.

Mit dem bevorstehenden Saisonauftakt führen alle Teams private Testfahrten durch, um die letzten Feinjustierungen an ihren Fahrzeugen vorzunehmen. Dabei spielen nicht nur Aerodynamik, Motoren oder Chassis eine entscheidende Rolle in der Formel 1, auch die Reifen haben einen wesentlichen Einfluss. Wie in jedem Jahr sind alle Teams verpflichtet, Tests mit dem Reifenhersteller Pirelli zu absolvieren.

Als erstes Team nahmen McLaren und seine beiden Fahrer an diesen Tests teil. Die italienische Reifenfirma und die britische Mannschaft verbrachten am Mittwoch und Donnerstag zwei Tage gemeinsam auf der Rennstrecke Paul Ricard in Südfrankreich, die seit der Saison 2023 nicht mehr im Rennkalender steht. Lando Norris und Oscar Piastri drehten hauptsächlich auf einer feuchten Piste ihre Runden.

Der Australier testete die Strecke am Mittwoch und legte dabei 120 Runden auf einer verkürzten Strecke von 3,463 km zurück. Sein Teamkollege folgte ihm am Donnerstag und fuhr 123 Runden. Insgesamt legten die beiden Fahrer somit 840 Kilometer zurück. Die Bedingungen waren natürlich herausfordernd für die Fahrer, insbesondere für Piastri, der nicht in vollem Umfang fahren konnte. Die Temperaturen auf der Strecke fielen zeitweise auf nahezu -2 Grad.

Tests zur Reifenentwicklung

Trotz dieser frischen Witterungsverhältnisse konnten die beiden Piloten einen wichtigen Beitrag für Pirelli leisten, wie der Renndirektor Mario Isola in seinen Aussagen erklärte: Motorsport::

„Die erste Testsitzung für 2025 war äußerst wertvoll. Es ist nicht einfach, bei der Prüfung von Regenreifen konsistente Bedingungen zu reproduzieren, um verlässliche Daten zu gewinnen. In den letzten zwei Tagen erhielten wir jedoch viele Informationen, die uns helfen werden, die neuen Intermediates und Regenreifen zu definieren. Der Saisonstart wird für unsere Ingenieure, die an der Weiterentwicklung arbeiten, sehr geschäftig werden: Nach diesen Tests in Paul Ricard haben wir in zwei Wochen zwei weitere Sitzungen geplant, die beide in Spanien stattfinden und sich auf die Slick-Reifen konzentrieren.“

Die ersten Slick-Tests sind für den 4. und 5. Februar in Barcelona angesetzt, wiederum mit McLaren und Ferrari. Der nächste Test wird am 12. und 13. Februar in Jerez durchgeführt. Alpine wird an beiden Testtagen teilnehmen, während Mercedes und McLaren jeweils an einem Tag präsent sein werden.