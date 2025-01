F1: Mercedes plant Nachfolger für Hamilton mit Andrea Kimi Antonelli

Lewis Hamilton hat Mercedes verlassen, doch das Team ist überzeugt, einen geeigneten Nachfolger entdeckt zu haben!

Mit dem Rücktritt von Lewis Hamilton und seinem Wechsel zu Ferrari vollzieht Mercedes einen bedeutenden Wandel. Das deutsche Rennteam richtet jedoch bereits seinen Blick auf die Zukunft. Andrea Kimi Antonelli, ein 18-jähriges italienisches Talent, steht im Mittelpunkt von Toto Wolffs Plan, ein neues, glänzendes Kapitel in der Teamgeschichte aufzuschlagen. Nach fast 9.000 Kilometern Testfahrten, was etwa 30 Grand Prix entspricht, bereitet sich Antonelli darauf vor, im Jahr 2026 zusammen mit George Russell in die Spitzenklasse der Formel 1 aufzusteigen, in einer Zeit, die durch neue Regelungen geprägt sein wird. Auch wenn seine Formel-2-Karriere gegen Konkurrenten wie Gabriel Bortoleto gemischte Ergebnisse zeigte, ist das Ziel von Mercedes klar: Antonelli soll der würdige Nachfolger von Hamiltons legendärer Nummer 44 werden.

Wolff dämpft die Erwartungen

Dennoch ist Toto Wolff vorsichtig mit seinen Ansprüchen: „Wenn man davon ausgeht, dass er in Australien auf der Pole-Position steht, das Rennen gewinnt und um den Titel kämpft, ist das eine unrealistische Erwartung.“ Solch ein Szenario wird nicht eintreten.“ Dies steht in starkem Gegensatz zu Hamiltons eindrucksvollem Debüt im Jahr 2007, betont jedoch die langfristige Strategie des deutschen Herstellers. Ob der Druck auf Antonelli enorm sein wird, beantwortet er gelassen: „Ich bin mir bewusst, was Mercedes von mir erwartet.“ Das gibt mir Selbstvertrauen.“ Eine Kombination aus Geduld und Potenzial, die die Zukunft der Silberpfeile in den kommenden Jahren durchaus revolutionieren könnte.