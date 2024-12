F1: Nach seiner Ernennung zollt Hadjar Marko eine schöne Hommage

Isack Hadjar hob die Rolle hervor, die Helmut Marko bei seinem Aufstieg in die Formel 1 spielte. Der junge Franzose wurde von VCARB als Begleiter von Yuki Tsunoda ernannt.



Isack Hadjar hat immer Schwierigkeiten, Regie zu führen. Nach der Enttäuschung in der Formel 2, wo er nach einem alptraumhaften letzten Rennen knapp am Titelgewinn scheiterte, wurde dem Franzosen schnell klar, dass er in der nächsten Saison am Steuer eines Formel-1-Autos sitzen würde. Red Bull hat beschlossen, ihm die Begleitung von Yuki Tsunoda bei VCARB anzuvertrauen. Am Mikrofon von Kanal PlusHadjar hob die Rolle des Akademiechefs Helmut Marko hervor: „Als ich meinen Vertrag (bei Racing Bulls) unterschrieb, sagte mir Helmut, dass es an der Zeit sei zu beweisen, dass es mein Moment sei. Es hat mich sehr berührt, dass er nach Italien gereist ist, um den Vertrag mit mir zu unterzeichnen. Ich habe ihm viel zu verdanken. Die Beziehung, die ich zu ihm habe, ist keine einfache Chef-Mitarbeiter-Beziehung, in der er mich schlägt, wenn etwas nicht gut läuft. Ich dränge mich nicht, und wenn wir nicht einer Meinung sind, teile ich ihm trotzdem meinen Standpunkt mit. Ich denke, er hat Respekt vor mir, vor meiner Persönlichkeit. Mit dem, was ich auf der Strecke mache und meinem Charakter, hat das gereicht (um ihn zu überzeugen).“

Hadjar warnt Tsunoda bereits

Obwohl ihm bewusst ist, dass es einige Zeit dauern wird, hofft Isack Hadjar, mit Yuki Tsunoda konkurrieren zu können: „Ich fühle mich wirklich glücklich und privilegiert. Ich werde in Bahrain bei den Tests vor der Saison anfangen, wirklich gute Leistungen zu erbringen. Ich werde die Strecke mit Lewis, Alonso, Max teilen … das Feld ist so hart, es gibt so viele Level. Ich kenne mich selbst, ich weiß, dass ich Tsunoda schlagen will, wenn ich ins Auto steige. Die ersten Rennen werden schwierig, wir werden uns nicht entmutigen lassen müssen. Ich weiß, wenn ich leistungsmäßig hinter meinem Teamkollegen zurückliege, bereite ich mich bereits darauf vor, den Kopf hochzuhalten und daran zu arbeiten, es zu verstehen. » Reaktion in den kommenden Monaten.