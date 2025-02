F1: Neweys starke Wahrheiten über seinen Red Bull-Abgang und neue Herausforderungen

Adrian Newey: Ein Ingenieur auf neuer Mission

Adrian Newey, ein hochangesehener Ingenieur, der maßgeblich zu den jüngsten Erfolgen von Red Bull Racing beigetragen hat, gibt Einblicke in die Beweggründe seiner Abkehr von dem Team.

Der Abschied von Red Bull

Seit Mai letzten Jahres hat Adrian Newey seine Zusammenarbeit mit Red Bull Racing beendet. Bevor er offiziell seine Tätigkeit bei Aston Martin aufnahm, teilte der talentierte Ingenieur mit, dass es für ihn an der Zeit sei, neue Wege zu gehen. Er erläuterte, dass er, ohne näher ins Detail zu gehen, spürte, dass er nicht länger bei Red Bull verbleiben konnte. „Aus verschiedenen Überlegungen heraus war ich der Auffassung, dass ich mir selbst nicht treu geblieben wäre, wenn ich bei Red Bull geblieben wäre“, verriet er dem Magazin Auto Motor und Sport, das über Motorsport berichtet.

Ein unerwarteter Schritt

Obwohl Newey im Jahr 2023 seinen Vertrag verlängert hatte und zugesichert war, dass er nach einer äußerst erfolgreichen Saison nicht gehen würde, kam es plötzlich zu einem Meinungswechsel. „Hätte man mir vor einem Jahr gesagt, dass ich Red Bull verlassen würde, um von vorne zu beginnen, hätte ich nur gelacht und gesagt: ‚Das kann nicht sein‘. Dennoch wurde diese Entscheidung letztlich unausweichlich für mich. Ich kam zu dem Schluss, dass ich, wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, nicht länger bleiben konnte“, erklärte er.

Überlegungen zur Zukunft

Nach dem Ende seines Engagements bei Red Bull musste sich der britische Ingenieur mit der Frage seiner Zukunft auseinandersetzen. „Meine Frau Mandy und ich haben viele Dinge diskutiert“, erzählte er. „Es gab die Möglichkeit, in den Ruhestand zu gehen und einfach am Strand zu entspannen, oder etwas völlig anderes zu machen. Aber wenn ich wettbewerbsorientiert bleiben wollte, war es nur sinnvoll, in der Formel 1 aktiv zu sein, vorausgesetzt, die Teams wären an mir interessiert.“ Letztendlich war es seine Leidenschaft für den Rennsport, die ihn antrieb: „Ich wollte weiterarbeiten, denn ohne Beschäftigung würde ich mich langweilen. Daher dachte ich mir, wenn ich schon arbeiten muss, warum dann nicht das tun, was ich immer geliebt habe?“ So steht Newey nun kurz vor einem Wechsel zu Aston Martin, was einen bedeutenden Wendepunkt in seiner Karriere und auch für das britische Team darstellt.