F1: Norris bereit, 2025 gegen jeden Fahrer zu kämpfen

Nach einer fantastischen Saison 2024, in der Lando Norris den zweiten Platz hinter Max Verstappen belegte und McLaren den Konstrukteurstitel errang, zeigt sich der Fahrer entschlossen und bereit, sich im Jahr 2025 seinen Konkurrenten zu stellen.

Die Saison 2024 stellte einen bedeutenden Fortschritt für McLaren im Vergleich zu 2023 dar. Nach einem intensiven Wettkampf bis zum Schluss gegen Ferrari konnte das Team letztendlich den Titel der Konstrukteure gewinnen. Die britische Mannschaft wurde von Oscar Piastri und vor allem von Lando Norris angeführt, der lange Zeit darauf hoffte, Max Verstappen einzuholen, bevor er beim Großen Preis der Vereinigten Staaten in Las Vegas schließlich aufgeben musste. Auch wenn der britische Fahrer den Fahrertitel nicht erringen konnte, feierte er zusammen mit dem Konstrukteurstitel seine ersten Rennerfolge und bewies, dass er ein ernstzunehmender Anwärter für die kommenden Meisterschaften ist. Während Norris darüber nachdachte, was es bedeutete, nicht den Titel zu gewinnen, teilte er im Podcast F1: Zurück an der Basis von der BBC seine Gedanken über den schwierigen Moment, als Verstappen mathematisch als Champion feststand: „Es ist hart, wenn man realisiert, dass es vorbei ist. Schließlich mache ich das seit meiner Kindheit, es ist alles, was ich tun möchte. Wenn das Gefühl aufkommt, dass alles vorbei ist, tut es weh.”

Ausblick auf 2025

Mit einem eindrucksvollen Abschluss der Saison 2024 scheint McLaren einer der Hauptfavoriten für 2025 zu sein, wenn nicht gar der klare Favorit. Lando Norris wird voraussichtlich von einem deutlich wettbewerbsfähigeren Fahrzeug profitieren, was seine Chancen auf den Titel erheblich erhöhen sollte. Der Brite selbst zeigt sich optimistisch und glaubt, alle notwendigen Qualifikationen zu besitzen, um wieder im Meisterschaftsrennen mitmischen zu können:

„Ich bin stolz auf meine Leistung in diesem Jahr. Wir haben unter hohem Druck eine respektable Leistung gezeigt und die Anforderungen erfüllt. Ich habe einige Fehler gemacht, aber gleichzeitig viel aus diesen Erfahrungen gelernt. Für das nächste Jahr denke ich: ‚Wir haben das, was wir brauchen, wir haben ein starkes Auto‘ (…) Ich bin überzeugt, dass ich ein fähiger Fahrer bin, der alles zur Verfügung hat. Ich freue mich auf 2025, wissend, dass ich viel gelernt und mich kontinuierlich verbessert habe und bereit bin, gegen jeden zu kämpfen.“

Wie er selbst betont, ist Norris ein Fahrer, der stark auf Selbstvertrauen setzt. Er glaubt, genug davon angesammelt zu haben, um große Ziele anstreben zu können:

„Selbstvertrauen war etwas, das ich früher schwer hatte, aber ich habe es in dieser Saison genug gestärkt, um sagen zu können: ‚Ich habe Vertrauen in meine Fähigkeiten als Fahrer, und ich fühle mich bereit, im nächsten Jahr um die Meisterschaft zu kämpfen.‘ Ich kann mit jedem mithalten. Wer möchte mit mir um diesen Titel kämpfen?”