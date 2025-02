F1: Norris zielt auf endgültigen Sieg – „Keine Ausreden mehr“!

Die Formel-1-Saison 2025 wird sich analog zur Saison 2024 gestalten, da für 2026 neue Regelungen in Kraft treten. Es wird erwartet, dass die Kräfteverhältnisse weitgehend konstant bleiben, was McLaren in eine starke Position bringt. Lando Norris zeigt sich optimistisch und betont, dass es keine Ausreden mehr gibt, um nicht um den Sieg zu kämpfen.

Die Vorstellungen der neuen Lackierungen sind bereits hinter uns. Einige Teams stehen jedoch noch aus, um ihre finalen Fahrzeugversionen zu präsentieren, bevor die Wintertestfahrten in Bahrain anstehen. Der offizielle Saisonstart findet dann am 16. März beim Großen Preis von Australien statt. Für die Saison 2025 wird prognostiziert, dass die Leistungen der Teams an die Vorgaben der neuen Regelungen, die für 2026 geplant sind, durchaus ähnlich bleiben werden. Am Ende der Saison 2024 hatten die Teams bereits viel Zeit in die Entwicklung ihres Fahrzeugs für das nächste Jahr investiert. McLaren scheint dabei gut platziert, um in der vorderen Reihe zu verweilen. Nach dem Gewinn des Herstellerpokals streben die Fahrer Lando Norris und Oscar Piastri nun an, in diesem Jahr noch größere Erfolge zu erzielen. Während einer Pressekonferenz der F1 75 hat der britische Fahrer nicht daran gezweifelt, dass sein Team keine Ausreden mehr hat, um den Gesamtsieg anzupeilen. „Nach den Erfahrungen des letzten Jahres denke ich, dass wir uns nicht mehr für unsere Leistungen rechtfertigen müssen. In der Vergangenheit hatten wir unsere gerechten Gründe, aber ich bin überzeugt, dass wir nun alle Voraussetzungen erfüllen, die notwendig sind, um an der Spitze zu kämpfen. Wenn wir zu Beginn der Saison nicht vorne sind, ist das ein Zeichen, dass wir es nicht gut genug gemacht haben. »» Stark unter Druck Der Vizeweltmeister von 2024 ist sich bewusst, dass viele Erwartungen an ihn und sein Team für die bevorstehende Saison geknüpft sind. Dies verunsichert ihn jedoch nicht, da er unter Druck besser abschneidet: „Ich weiß, dass ich für viele als einer der Favoriten ins Rennen gehe. Auch als Team gelten wir als Favoriten. Viele glauben, Druck sei negativ, doch ich empfinde das ganz anders – für mich ist es tatsächlich positiv. Ich performe unter Druck besser. Ich habe festgestellt, dass ich in Drucksituationen klarer denken und mich besser konzentrieren kann. Jeder geht unterschiedlich mit Druck um, und ich habe oft gesagt, dass ich zwar nervös bin und den Druck spüre, aber meine besten Leistungen habe ich häufig genau in diesen Momenten abgerufen. »» Um ein endgültiges Urteil über Norris' Talente zu fällen, müssen wir bis zum 16. März warten und den Verlauf der Saison beobachten, um seine Leistungen unter Druck besser bewerten zu können.