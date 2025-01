F1: Ocon bei Haas – Manager plant klare Richtlinien für Bearman

Während Esteban Ocon seine Reise bei Haas antritt, plant der Teammanager, Oliver Bearman, dem anderen Fahrer, klare Vorgaben zu machen.

Das Haas F1 Team setzt sich intensiv mit der Vorbereitung auf die Saison 2025 auseinander und verfolgt eine klare Strategie: Es sollen jegliche Konflikte zwischen seinen neuen Fahrern Esteban Ocon und dem Neuling Oliver Bearman vermieden werden. Ayao Komatsu, die Teamleiterin, erklärte in Aussagen gegenüber Motorsport, dass von Beginn an eindeutige Regelungen definiert werden.

„Die Spielregeln müssen vom ersten Tag an klar und verständlich sein“, betonte sie. „Das wird vor dem ersten Rennen festgelegt. Ich erwarte daher keine Kollisionen zwischen den Teamkollegen oder ähnliche Vorfälle. Gleichzeitig ist es wichtig, hart zu fahren und die Grenzen zu respektieren.“ Komatsu erinnerte sich an die Lehren aus der Saison 2024, besonders an einen Vorfall, der in Österreich zwischen Kevin Magnussen und Nico Hülkenberg nur knapp vermieden wurde. „Das Team muss Fehler minimieren, egal ob es sich um ungeschickte Situationen oder andere Störungen handelt. Das gegenseitige Verständnis zwischen den Fahrern wird in diesem Jahr besonders wichtig sein.“

Die Zusammenarbeit zwischen Ocon und Bearman scheint vielversprechend, nachdem sie bei den Tests in Abu Dhabi und Jerez positive Eindrücke hinterlassen haben. „Esteban und Ollie haben eine gemeinsame Vision, um das Handling des Autos zu optimieren“, sagte Komatsu und hob die Qualitäten des jungen Fahrers hervor. „Obwohl er ein Neuling ist, betrachte ich ihn nicht als solchen. Oliver hat durch den Ferrari-Simulator und beim Fahren unserer Autos viel gelernt, und sein Feedback ist hervorragend. Bearman zeigte auch während der Qualifikationen in Baku und Interlagos, dass er das Potenzial hat, Hülkenberg in den Schatten zu stellen. „Seine Geschwindigkeit und Herangehensweise sind bemerkenswert. Mit Esteban bilden wir eine sehr starke Kombination“, schloss Komatsu.