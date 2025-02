F1: Red Bull gibt 2025 nicht auf, trotz neuer Vorschriften 2026

Während die Vorbereitungen für die Saison 2025 in vollem Gange sind, stellt sich die Frage, ob die Teams ausreichend vorbereitet sein werden, insbesondere mit dem Wissen, dass im Jahr 2026 neue Regelungen in Kraft treten. Bei Red Bull steht fest: Die Herausforderung in 2025 wird nicht im Stich gelassen.

Die 2025er Saison steht vor der Tür und wird in vielerlei Hinsicht außergewöhnlich sein, insbesondere durch den Rückgang von Red Bull und den Aufstieg von McLaren und Ferrari, die als Favoriten auf den Gesamtsieg gelten. Ein entscheidender Faktor, den die Teams berücksichtigen müssen, ist, dass dies die letzte Saison vor den umfassenden Regeländerungen von 2026 sein wird. Im kommenden Jahr sind bedeutende Anpassungen bei Motoren und Aerodynamik vorgesehen. Daher wird es spannend sein zu beobachten, ob sich die Teams auf die aktuelle Saison konzentrieren oder ob einige bereit sind, 2025 zugunsten 2026 hintanzustellen. Dies scheint bei Williams der Fall zu sein, die klar signalisiert haben, dass sie 2025 weniger Bedeutung beimessen. Red Bull hingegen wird nicht denselben Ansatz verfolgen.

Im Jahr 2024 musste das österreichische Team seinen Titel als Hersteller-Champion an McLaren abgeben und ist fest entschlossen, diesen in der bevorstehenden Saison zurückzuerobern. In einem Interview mit Motorsport erklärte Pierre Waché, der technische Direktor des Teams, dass die Prioritäten sich ändern könnten, falls das Team vielversprechende Lösungen für 2026 entdecken sollte: „Das Gleichgewicht zwischen der Entwicklung für 2025 und der für 2026 hängt stark davon ab, was wir finden. Wenn es viele vielversprechende Ansätze für 2026 gibt, ist die Versuchung groß, mehr auf 2026 zu setzen. Aber wenn wir die Möglichkeit haben, in 2025 um die Meisterschaft zu kämpfen, denke ich, dass wir darauf hinarbeiten sollten … Man sollte eine Meisterschaft niemals aufgeben. Die Entscheidung wird sicherlich schwierig sein. Wir werden zu Beginn der Saison eine Strategie entwickeln, die sich jedoch im Verlauf ändern könnte.“

Optimale Nutzung der Windkanalzeit

In den letzten Jahren hat die FIA ein System zur Reglementierung von aerodynamischen Tests eingeführt, um eine Balance zwischen den Teams zu gewährleisten. Je besser ein Team platziert ist, desto weniger Zeit steht ihm im Windkanal zur Verfügung, und umgekehrt. In diesem Kontext wird McLaren in der bevorstehenden Saison Zugriff auf 672 Windkanalsitzungen haben. Red Bull hingegen wird im Jahr 2024 insgesamt 768 Sitzungen nutzen können. Waché hat die Absicht, diesen Vorteil nach zwei Jahren mit geringem Zugang zu nutzen. Es ist ihm jedoch bewusst, dass diese Windkanalsitzungen nicht die alleinige Lösung sind und dass erheblicher Arbeitsaufwand erforderlich ist, um an die Spitze der Tabelle zu gelangen: „Es könnte ein bedeutender Vorteil für 2026 sein, und ich hoffe, dass wir sie optimal nutzen können. Es ist nicht so, dass man mit mehr Geld oder mehr Zeit in den Windkanälen automatisch effizienter ist. Andernfalls würden die hinteren Teams im nächsten Jahr weiterhin die Spitze erreichen. So funktioniert Formel 1 nicht, aber es kann ein Vorteil sein, den wir klug einsetzen sollten. Es ist ein positiver Aspekt unserer Position, daher könnte es eine sehr wertvolle Gelegenheit sein.“