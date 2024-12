F1: Red Bull zahlte eine hohe Rechnung, um Perez zu entfernen

Red Bull hat die schmerzhafte Entscheidung getroffen, Checo Perez für die nächste Saison loszuwerden. Und es kostet viel Geld.



Red Bull Racing zahlte einen exorbitanten Preis, um den Vertrag von Checo Pérez nach einer enttäuschenden Saison 2024 zu kündigen. Helmut Marko, Berater des Teams, bestätigte in Kommentaren von Marca, dass diese Trennung sowohl sportlich als auch finanziell enorme Kosten verursacht habe. „Wir sind in der Formel 1, also ja“, sagte er ironisch und bestätigte, dass der Abgang von Pérez Millionen von Euro gekostet habe. Der Mexikaner, der noch bis 2026 unter Vertrag steht, hatte im Sommer vorteilhafte Konditionen neu ausgehandelt und Leistungsklauseln gestrichen, die die finanziellen Auswirkungen seiner Entlassung verringert hätten.

Marko bestreitet Medienschätzungen

Nach einer beeindruckenden Saison 2023, in der Pérez mit fünf Siegen Vize-Weltmeister wurde, brach seine Leistung 2024 ein. Er landete mehr als 280 Punkte hinter seinem Teamkollegen Max Verstappen, dem gekrönten Champion, während Red Bull sah, wie Ferrari und McLaren ihn überholten und McLaren den Konstrukteurstitel gewann. Marko bezeichnete einige Einschätzungen der Medien als „absurd“, räumte jedoch ein, dass „dies unter Berücksichtigung der Verträge ein für beide Parteien akzeptables Ergebnis ist“. Allerdings muss Red Bull nicht nur die Kosten der Kündigung tragen, sondern auch den Verlust von Prämien im Zusammenhang mit dem Herstellertitel verkraften.

„Er hat mit uns fünf Rennen gewonnen, aber es hat nicht geklappt“, gab Marko zu. Die Kritik an Pérez nahm im Laufe der Saison zu, was den Druck innerhalb der Mannschaft verstärkte. Trotz eines weniger effizienten RB20 verpasste Pérez wichtige Punkte und besiegelte damit seinen Abschied. Mit 34 Jahren bleibt Pérez hinsichtlich einer Rückkehr in die Formel 1 optimistisch, obwohl alle Plätze für 2025 vergeben sind.