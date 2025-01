F1: Sainz beeindruckt Williams bei Debüt und weckt große Ambitionen

Wird Williams mit Carlos Sainz wieder an seine Erfolge anknüpfen können?



Nach einer enttäuschenden Saison 2024 hegt Williams große Hoffnungen für 2025 durch die Verpflichtung von Carlos Sainz. Der spanische Fahrer wechselt von Ferrari zu einem traditionsreichen Team, das bestrebt ist, seine glorreichen Zeiten zurückzubringen. Bei seinen ersten Runden mit dem FW46 während der Nachtests in Yas Marina zeigte Sainz sein Potenzial, indem er 146 Runden absolvierte und nur Charles Leclerc in der Zeitwertung hinter sich lassen musste. Dieser vielversprechende Auftakt lässt hoffen, dass Williams, wie bereits erwähnt, in der Saisoneröffnung in Albert Park entweder im Mittelfeld oder sogar an der Spitze der Startaufstellung vertreten sein wird, so Marca.

„Hervorragende Perspektiven zeichnen sich ab“

Sainz, der für seine Fähigkeit bekannt ist, die Weiterentwicklung von Fahrzeugen voranzutreiben, hat bereits begonnen, Einfluss auf das Setup des kommenden FW47 zu nehmen. Die gründlichen technischen Analysen, vor allem in Bezug auf das Differentialverhalten und die Bremsphasen, haben das britische Team überzeugt. Laut James Vowles, dem technischen Direktor, ist diese Anpassung ein entscheidender Wendepunkt: „Es gibt bedeutende technologische Fortschritte, und hervorragende Perspektiven zeichnen sich ab“, erklärte er gegenüber Motorsport. Nach nur sechs Punkten in der Saison 2024, hauptsächlich dank Alex Albon, hofft Williams, diese vielversprechenden Anfänge in greifbare Ergebnisse umsetzen zu können!