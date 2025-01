F1: Sainz spricht über ehrgeiziges Debüt bei Williams und die Herausforderungen

Carlos Sainz erinnerte sich an seine Anfänge bei Williams, nachdem er bei Ferrari durch Lewis Hamilton ersetzt wurde. Der Spanier hofft, dem Team dabei zu helfen, sich in der Rennhierarchie zu verbessern.

Carlos Sainz hatte in der vergangenen Saison viele aufregende Momente. Gleich beim ersten Grand Prix erfuhr er, dass er von Ferrari nicht mehr benötigt wurde und durch Lewis Hamilton ersetzt werden würde. Dennoch ließ ihn das nicht davon abhalten, eine beeindruckende Saison zu absolvieren, in der er zwei Siege in Australien und Mexiko feierte. Schließlich kehrte er zu Williams zurück, was bedeutete, dass er seine Ansprüche entsprechend zurückschrauben musste. In der letzten Saison war das britische Team, angeführt von Albon, in Baku nur in der Lage, den siebten Platz zu erreichen.

Sainz hat die Zukunft im Blick

Interviewt von Motorsport, äußerte Carlos Sainz seine Gedanken zu seinen Zielen mit Williams: „Ich glaube, James [Vowles, Teamchef von Williams, Anm. d. Red.] hat kürzlich darauf hingewiesen und die Erwartungen realistisch gehalten; Das kommende Jahr wird herausfordernd und lehrreich sein, während wir uns auf die Regeländerungen im Jahr 2026 vorbereiten. Das Team investiert meiner Meinung nach in diese Veränderungen und bereitet sich darauf vor, die damit verbundenen Chancen optimal zu nutzen.” Der Spanier wird noch etwas Geduld aufbringen müssen.