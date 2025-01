F1: Sergio Perez könnte überraschend zur Formel E wechseln

Nach dem Ende seiner Zeit bei Red Bull und dem Verlassen der Formel-1-Strecken hat Carlos Sainz möglicherweise eine unerwartete Möglichkeit, zurückzukehren.

Während Sergio Perez über die Zukunft nach seinem Abschied von Red Bull nachdenkt, könnte er laut den Äußerungen seines Vaters, Antonio Perez Garibay, in die Formel E wechseln. Dieser war kürzlich beim Formel-E-Rennen in Mexiko und äußerte sich positiv über diese Perspektive: „Ich habe noch nie ernsthaft über die Formel E nachgedacht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass Checo dort Rennen fahren könnte“, berichtete der Vater des Fahrers in einem Interview mit Motorsport.

Könnte Perez einen Schritt zur Formel E wagen?

Antonio Perez bezeichnete die Formel E als eine vielversprechende und wachsende Motorsportdisziplin. „Diese Serie existiert seit mittlerweile 11 Jahren und ist noch jung. Heute gilt sie als die zweitgrößte Rennserie weltweit, doch in fünf Jahren könnte sie die Nummer eins sein“, äußerte er sich optimistisch. Diese Entwicklung könnte auch von Carlos Slim, der traditionell hinter Perez steht, unterstützt werden. Obwohl Claro und Telcel Red Bull verlassen haben, bekräftigte Slim sein Engagement für lateinamerikanische Talente und lobte die Leistungen von Franco Colapinto. So könnte ein Teil dieser Unterstützung in die Formel E fließen.

Sergio Perez, der mittlerweile 34 Jahre alt ist, hält sich ebenfalls alle Optionen offen. „Ich werde in den kommenden sechs Monaten über meinen nächsten Schritt entscheiden“, gestand der mexikanische Fahrer kürzlich. Alberto Longo, Mitbegründer der Formel E, hatte sogar geäußert, dass er Perez gerne für die Serie gewinnen würde. Trotz dieser Entwicklungen betont Antonio Perez: „Die Familie Perez hat die Hoffnung, in der Formel 1 weiterzumachen, nicht aufgegeben. Die beste Zeit für Checo Perez steht noch bevor.“