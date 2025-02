F1: Stake Sauber entwickelt neue Basis in Großbritannien vor Audis Ankunft

Stake Sauber hat beschlossen, vor der Ankunft von Audi eine Einrichtung in Großbritannien zu errichten, um die Entwicklung des Teams fortzusetzen.



Stake Sauber befindet sich weiterhin im Wandel. In den letzten Monaten hat das Team, bis Audi 2026 an Bord kommt, eine Umstrukturierung durchlaufen. Obwohl der Hauptsitz in Hinwil, Schweiz, bleibt, plant das Team, auch in England Präsenz zu zeigen. Ziel ist es, eine Niederlassung in Großbritannien aufzubauen, um die talentiertesten Ingenieure anzuziehen. Tatsächlich sind die meisten Formel-1-Teams in England ansässig. Während die Abteilung, die für die Entwicklung der Antriebseinheit in Deutschland verantwortlich ist, in Deutschland bleibt, möchte das Team auch in Großbritannien präsent sein.

Binotto sieht die Expansion nach Großbritannien als notwendig an

In Äußerungen, die von Motorsport wiedergegeben wurden, erklärte Mattia Binotto diese Entscheidung: „Wir sind begeistert, unser technisches Zentrum im Vereinigten Königreich zu etablieren, neben unseren zentralen Standorten in Hinwil und Neubourg-Sur-Le-Danube, die weiterhin unsere wesentlichen technischen Aktivitäten steuern und ein möglichst starkes Wachstum verzeichnen werden. Die Expansion in Großbritannien ermöglicht es uns, in der Nähe eines der dynamischsten Motorsport-Ökosysteme weltweit zu sein. Unser Ziel ist es, ein stabiles und kooperatives Netzwerk zwischen Hinwil, Neubourg und Großbritannien aufzubauen, um Innovationen und Leistung zu fördern.“ Dies stellt einen weiteren Schritt für Sauber auf dem Weg zu neuen Höhen dar.