F1: Stake Sauber verliert öffentliches Gesicht Alessandro Alunni Bravi

Stake Sauber hat auf seiner offiziellen Internetseite bekannt gegeben, dass Alessandro Alunni Bravi das Team Ende Januar verlassen wird.

Ab Februar wird Alessandro Alunni Bravi nicht mehr als offizieller Ansprechpartner für Stake Sauber fungieren. Auf der Webseite des Schweizer Teams wurde bekanntgegeben, dass der Vertreter, der während der Grand-Prix-Wochenenden für das Team sprach, das Team zum Ende des Monats verlassen wird. Dieser Schritt erfolgt, um Platz für den neuen Direktor Jonathan Wheatley zu schaffen, der im April ins Team eintreten wird. Alunni Bravi trat 2017 in die Sauber-Gruppe ein und wurde 2022 zum Generaldirektor ernannt, nachdem Frédéric Vasseur das Team verlassen hatte. Zu diesem Zeitpunkt war das Team noch unter dem Namen Alfa Romeo bekannt. Im Jahr 2023 übernahm Alunni Bravi dann die offizielle Vertretung des Teams.

Ein bewegender Abschied

„Der Abschied von Sauber ist ein emotionaler Moment für mich“, kommentierte Alunni Bravi. „Seit meinem Eintritt im Jahr 2017 habe ich das Wachstum und die Veränderungen dieses Teams miterlebt, die über das hinausgehen, was man sich hätte vorstellen können. Diese Organisation hat sowohl aufregende als auch herausfordernde Zeiten durchlebt, dabei jedoch nie ihren Geist und ihr Engagement verloren. Das empfinde ich als sehr inspirierend, und ich bin stolz darauf, in den letzten zwei Jahren das öffentliche Gesicht des Teams gewesen zu sein.“

Dieser Wechsel ist Teil eines größeren Umstrukturierungsprozesses innerhalb des Teams, das sich auf die Umwandlung zu Audi im kommenden Jahr vorbereitet. Der Italiener dankt abschließend dem gesamten Team und nimmt an die Zukunft, die vor ihnen liegt: „Während ich mich einem neuen Projekt widme, möchte ich Finn Rausing (den Milliardär hinter Longbow Finance) danken, allen, die an Sauber und Audi geglaubt haben, sowie meinen Kollegen, mit denen ich in den letzten acht Jahren zusammenarbeiten durfte. Dieses Team ist eine Familie und es hat eine brillante Zukunft vor sich.“

Mattia Binotto, der seit letztem Jahr als Operations Director und Chief Technical Director bei Sauber tätig ist, würdigt die Leistung seines zukünftigen ehemaligen Kollegen: „Ich möchte Alessandro für die enge Zusammenarbeit in den Monaten nach meiner Ankunft in Hinwil würdigen. Er ist ein wahrer Teamplayer, der über die Jahre die Essenz von Sauber verkörpert hat. Alessandro hat im Team zahlreiche Rollen übernommen und es sowohl in schwierigen als auch in starken Zeiten geleitet. Während er sich nun auf ein neues Abenteuer vorbereitet, möchte sich die gesamte Organisation bei ihm für seine Energie und seinen Beitrag über die Jahre bedanken und wünscht ihm alles Gute für die Zukunft.“

Mit diesem bevorstehenden Abgang, kurz vor dem Beginn der neuen Saison, leitet Stake Sauber schrittweise den Übergang zu Audi, der für das Jahr 2026 vorgesehen ist.