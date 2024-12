F1: Toto Wolff wird immer noch von Abu Dhabi 2021 heimgesucht

Toto Wolff, der Chef von Mercedes, kehrte zu diesem berühmten letzten Grand Prix der Saison 2021 zurück.



Drei Jahre nach dem Großen Preis von Abu Dhabi 2021 kann Toto Wolff, Direktor des Mercedes-Teams, immer noch nicht umblättern. Während eines aktuellen Interviews für den Podcast Hohe LeistungDer Österreicher erkannte, dass dieses umstrittene Saisonende, das von einer entscheidenden Rennentscheidung zugunsten von Max Verstappen geprägt war, in schmerzhafter Erinnerung bleibt. „Ich denke jede Woche an diesen unfairen Nachmittag„, gesteht er und erinnert an die Frustration darüber, dass Lewis Hamilton der achte Weltmeistertitel entzogen wurde, der ihn zum größten Fahrer der Geschichte gekrönt hätte.

„An diesem Nachmittag in Abu Dhabi war es unfair“

Eine offene Wunde, die immer noch nicht geschlossen ist: „Ich denke besonders darüber nach, weil ich denke, dass Lewis es mit acht Weltmeistertiteln verdient hätte, der Größte aller Zeiten zu sein. Wir können dieses Jahr immer diskutieren, aber ich denke, Max und Lewis haben es verdient.“ Meister Es gab Zeiten im Laufe des Jahres, in denen Max Punkte verlor, die er nicht hätte verlieren dürfen, in Silverstone, in Monza (…) Beide haben es daher verdient, Meister zu werden. An diesem Nachmittag in Abu Dhabi war es unfair.“ Auch bei den Lewis-Hamilton-Anhängern ist die Wunde nie verheilt.