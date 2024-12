F1: Tsunoda ist Gasly aus einem bestimmten Grund sehr dankbar

Yuki Tsunoda hat verraten, dass er eine besondere Beziehung zu Pierre Gasly hat, der ihn bei seinem Formel-1-Debüt mit Alpha Tauri begleitete.



Yuki Tsunoda hegt tiefen Respekt und tiefe Dankbarkeit gegenüber Pierre Gasly. Der Japaner startete zusammen mit dem Franzosen bei Alpha Tauri in der Formel 1. Der VCARB-Fahrer hatte in der ersten Saisonhälfte Schwierigkeiten und konnte stets auf die Unterstützung seines Teamkollegen zählen, was in der Königsklasse eine Seltenheit ist. Als man ihn bittet, auf seine Anfänge zurückzublicken, erinnert sich Tsunoda an die Hilfe des Franzosen, die er ihm anvertraute Der Red Flags Podcast : „Ich habe es geschätzt, dass er auch danach nett zu mir war. Also, ja, ich habe im ersten Jahr, als ich bei ihm war, viel gelernt, er hat mir als Anfänger bei vielen Dingen geholfen, und vor allem, als ich in der ersten Saisonhälfte große Probleme hatte. »

Tsunoda unterstreicht Gaslys Mentalität

Yuki Tsunoda glaubt, dass seine Position in der Rangliste und seine Schwierigkeiten im Rennen zweifellos den Austausch erleichtert und die Konkurrenz in den Hintergrund gedrängt haben: „Um ehrlich zu sein, liegt es wahrscheinlich daran, dass ich ziemlich weit weg war. Er sagte: „Ah, mein Teamkollege ist in Schwierigkeiten“, und er musste nicht daran denken, mich zu schlagen. Daher war es wahrscheinlich einfacher zu verwalten. Ich war wahrscheinlich nicht in der Lage, auf seinem Niveau zu kämpfen. So war es auch für ihn einfach, mir Ratschläge zu geben, was ich tun sollte, oder sogar ein lustiges Gespräch mit mir zu führen. » Seitdem sind die beiden Männer verbunden geblieben und teilen weiterhin bei jedem Grand Prix gemeinsame Momente.