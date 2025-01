F1: Vasseur enthüllt den Schlüsselmoment der Ferrari-Saison

Ferrari-Chef Fred Vasseur blickte auf einen Wendepunkt der Saison in seinem Kampf mit McLaren um den Konstrukteurstitel zurück.



Als McLaren in der Konstrukteursmeisterschaft 2024 mit einem hauchdünnen Vorsprung von 14 Punkten über Ferrari triumphierte, lieferte Scuderia-Chef Fred Vasseur eine detaillierte Analyse, was den Ausschlag für seinen Gegner gab. Wenn Abu Dhabi das Ende einer spannenden Saison markierte, glaubt er, dass der eigentliche Wendepunkt schon lange vorher stattgefunden hat. „Rückblickend war der Grand Prix von Kanada ein Schlüsselmoment. In Montreal mussten wir einen doppelten Ausfall hinnehmen: ein Zuverlässigkeitsproblem für Charles (Leclerc) und einen Zwischenfall im Rennen für Carlos (Sainz). McLaren hatte allerdings Probleme mit Piastri.“ , immer noch viele Punkte In einem engen Kampf mit vier Teams ist es sehr schwierig, einen doppelten Ausfall zu kompensieren. Dies unterstreicht die entscheidende Bedeutung von Zuverlässigkeit und die Notwendigkeit, Zwischenfälle in der Zukunft zu vermeiden. Solche Rückschläge in einer so hart umkämpften Meisterschaft zu ertragen, ist eine zu schwere Belastung“, erklärte er Rennfahrer.

„Wir haben 60 % mehr Punkte erzielt als im Vorjahr“

Auch für Vasseur war der Sommer eine heikle Zeit. Schlechte Leistungen auf Rennstrecken wie Spanien und Österreich ermöglichten es McLaren, den Abstand zu vergrößern. Der Franzose bleibt jedoch optimistisch. Ferrari hat im Vergleich zu 2023 mit fünf Siegen und einer verbesserten Zuverlässigkeit deutliche Fortschritte gemacht. „Wir beenden die Saison mit einem gemischten Gefühl, denn ich denke, wir haben im Vergleich zu 2023 eine Wende geschafft, aber es ist uns nicht gelungen, Meister zu werden. Allerdings war die Zuverlässigkeit besser, die Strategie war gut, die Stopps an der Box verliefen gut und das.“ Wir haben im Vergleich zum Vorjahr 60 % mehr Punkte erzielt und fünf Siege errungen, im Vergleich zu nur einem im Jahr 2023 (dem von Sainz in Singapur). Er schloss, wohlwissend über die Herausforderung, die auf die Scuderia wartet, einen Titel zurückzugewinnen, der ihnen seit 2008 entgangen ist.