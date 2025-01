F1: Verstappen verteidigt von Marko, FIA zu hart bei Strafen

Helmut Marko hat Max Verstappen verteidigt und bedauert die strengen Maßnahmen der FIA gegenüber Fahrern bei Rennzwischenfällen.

In den vergangenen Monaten hat Max Verstappen in der Formel 1 einige riskante Entscheidungen getroffen. Nach einem fast perfekten Beginn in die Saison beobachteten sowohl der niederländische Fahrer als auch das Red Bull Team, wie ihr Vorsprung auf die Konkurrenten McLaren und Ferrari allmählich schwand. Obwohl Verstappen die Möglichkeit hatte, seinen vierten Titel in Serie zu gewinnen, zeigte er sich in mehrfachen Rennsituationen von seiner schlechten Seite, insbesondere in seinen Zusammenstößen mit Lando Norris. Aufgrund seines Verhaltens wurde er kritisiert, und die FIA zögerte nicht, ihm zahlreiche Strafpunkte zu geben, was ihn in die Nähe einer möglichen Sperre brachte.

Marko unterstützt Verstappen

Helmut Marko äußerte sich verärgert über die Situation. Der Berater von Red Bull vertritt die Meinung, dass die FIA ihre Vorschriften überdenken und möglicherweise lockern sollte. In einem Gespräch mit F1 Auto Journal konstatierte er: „Die Strafpunkte sind ein großes Thema. Wenn ich mich richtig erinnere, gab es in Österreich nur einen nennenswerten Vorfall. Es war ein harter Wettkampf, aber dann hieß es überall: ‚Lasst sie machen.‘ […] „Max ist der, der er ist, und das ist Teil seines Charmes und seiner Persönlichkeit. Wenn er eine Gelegenheit sieht, nutzt er sie. Er ist ein starker Fahrer, und das ist Teil seines Images. Daran sollte sich nichts ändern. Sollte Max tatsächlich eine Sperre drohen, würde er seine Meinung dazu sicherlich deutlich äußern. Es bleibt abzuwarten, ob diese Argumente die FIA dazu bewegen werden, ihre Richtlinien zu ändern.