F1: Verstappens großer Vorwurf an die anderen Teams

Max Verstappen verdächtigt mehrere andere Teams, während der Formel-1-Saison gegen das Reglement verstoßen zu haben.



Max Verstappen nimmt die Feindseligkeiten wieder auf. Letzten Monat gewann der Niederländer am Ende einer Saison wie keine andere seinen vierten Weltmeistertitel. Hatte er in den letzten beiden Jahren schon unverschämt dominiert, so hatte es der Red-Bull-Pilot dieses Mal vor allem in der zweiten Saisonhälfte mit größeren Schwierigkeiten zu tun. Schuld daran ist ein weniger effizienter RB20 und vor allem die Arbeit der Konkurrenz, denn in der Konstrukteurswertung landeten McLaren und Ferrari am Ende vor dem österreichischen Team. Ohne sie beim Namen zu nennen, erhob Max Verstappen in den Kolumnen von schwere Vorwürfe Telegraaf : „Im Hintergrund passierten Dinge, die dazu führten, dass wir in manchen Rennen keine Chance hatten. Das weiß ich sicher, aber niemand wird es jemals zugeben! » Der Pilot startete.

Keine Unregelmäßigkeit für die FIA

Die FIA ​​​​griff das Thema jedoch im Laufe der Saison mehrmals auf, insbesondere um die Heckflügel von McLaren zu überprüfen, ohne jedoch etwas Illegales festzustellen. Das britische Team bestritt jegliche Unregelmäßigkeiten. Die Saison 2025, in der die beiden Mannschaften noch Kopf an Kopf liegen dürften, verspricht brisant zu werden.