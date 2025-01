F1: Waché lobt McLaren für Fortschritte trotz kleiner Zweikämpfe

Pierre Waché kehrte in der zweiten Hälfte der Saison 2024 zu McLarens erstarktem Auftritt zurück.



McLaren beendete die Saison in einem starken Zustand. Während Red Bull in der Formel 1 über viele Monate hinweg mit einer klaren Dominanz glänzte, gelang es dem britischen Team in den letzten Monaten, das Blatt zu wenden. Oscar Piastri und Lando Norris konnten häufig die Vorherrschaft von Max Verstappen in Frage stellen und drohten, seinen Weltmeistertitel zu gefährden, trotz seiner bedeutenden Fortschritte. Obwohl der Niederländer aufgrund seines Talents die Krone verteidigen konnte, könnte sich die Situation in den nächsten Monaten erheblich ändern.

„Sie waren nicht präsenter“

Pierre Waché äußerte sich zu diesem Thema und betonte in einem Interview mit Motorsport die Fortschritte von McLaren, während er bemerkte: „Zu Beginn des Jahres war McLaren nicht wettbewerbsfähig. Im Jahr zuvor schienen sie ebenfalls nicht in der Lage zu sein, sich zu behaupten. Im Jahr 2022 hatten sie ebenfalls Schwierigkeiten. McLaren hat ein attraktives Auto in Miami geschaffen. In den letzten zweieinhalb Jahren waren ihre Leistungen nicht beeindruckend. Ich kann nicht sagen, wo sie genau stehen, aber ich verstehe nicht, warum sie zuvor keinen Leistungsschub erhalten haben und ob das an der Korrelation oder an anderen Faktoren liegt. Ich bin nicht Teil ihres Teams. Für uns bedeutet das, dass es nun schwieriger wird, zusätzliche Leistung zu generieren, vor allem mit den Werkzeugen, die uns zur Verfügung stehen.“ Die Äußerungen des technischen Direktors von Red Bull könnten die Anhänger in der bevorstehenden Saison beunruhigen.