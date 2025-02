F1: Williams erstmals TPC-Tests für FW45 in der modernen Zeit durchgeführt

Zusätzlich zu den normalen Tests vor einer neuen Saison haben die Teams die Möglichkeit, sogenannte TPC-Tests (Test früherer Fahrzeuge) durchzuführen. Dies hat das Team Williams an diesem Sonntag zum ersten Mal in der aktuellen Ära umgesetzt.

Die Zeitspanne zwischen dem letzten Rennen einer Saison und den ersten Testfahrten der kommenden Saison kann für Fans manchmal sehr lang erscheinen. Für die Fahrer mag es jedoch ähnlich sein. Während einige bereits kurz nach dem Grand Prix in Abu Dhabi, dem traditionsgemäßen Saisonabschluss, einige Testfahrten durchführen, steht der nächste offizielle Einsatz am Steuer eines Formel-1-Wagens erst bei den Wintertests in Bahrain an.

Um diese Wartezeit zu überbrücken, gibt es die TPC-Tests. Hierbei handelt es sich um Testfahrten, bei denen Fahrer eine erhebliche Anzahl von Kilometern mit Fahrzeugen zurücklegen, die mindestens zwei Jahre alt sind (zum Beispiel könnten 2025 Modelle von 2023 getestet werden). Diese Tests werden häufig von den Teams vor den Wintertests organisiert, damit die Fahrer ihre Fähigkeiten wieder auffrischen können. Obwohl die Tests im Prinzip das ganze Jahr über angeboten werden, sind sie jedoch nicht verpflichtend.

Aktuell ist bekannt, dass Ferrari diese Tests durchgeführt hat, um Lewis Hamilton die Gelegenheit zu geben, sich mit seinem neuen Fahrzeug vertraut zu machen, und auch Charles Leclerc hatte die Möglichkeit, sich an sein Auto anzupassen. Haas hingegen hat TPC-Tests nun ebenfalls zum ersten Mal in seiner Geschichte durchgeführt, um seine beiden neuen Fahrer Esteban Ocon und Oliver Bearman einzuweisen.

Williams‘ Premiere

Das amerikanische Team ist nun nicht mehr das einzige, das an diesen Testfahrten teilgenommen hat, denn Williams hat sich ihnen nun angeschlossen. Das britische Team gab bekannt, dass es am Sonntag zum ersten Mal in der modernen Geschichte TPC-Tests durchgeführt hat.

Das Team war an diesem Sonntag auf der Rennstrecke in Barcelona unterwegs, um zu beobachten, wie sich der FW45 (2023) mit dem neuen Fahrerduo, bestehend aus Alex Albon und seinem neuen Teamkollegen Carlos Sainz, verhält.

Der thailändische Fahrer begann den Tag mit einer starken Leistung und machte mehrere Runden auf der Strecke. Das Team hat jedoch nicht bekannt gegeben, ob ein zweiter Testtag geplant ist. Es wird jedoch erwartet, dass sie auf der Rennstrecke Begegnungen mit Ferrari und McLaren haben, die am Dienstag Pirelli-Testfahrten durchführen werden.