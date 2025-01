F1: Wolff äußert Erwartungen für Antonellis Debüt bei Mercedes

Toto Wolff hat kürzlich seine Ansichten zu Kimi Antonelli dargelegt. Der junge Italiener wird bereits mit nur 18 Jahren in die Welt von Mercedes und der Formel 1 eingeführt.

Als Lewis Hamilton ersetzt werden musste, traf Mercedes eine bemerkenswerte Entscheidung. Anstelle auf erfahrende Fahrer wie Carlos Sainz zu setzen, vertraut das Team auf das vielversprechende Talent von Kimi Antonelli. Der 18-Jährige wird neben George Russell in das anspruchsvolle Umfeld der Formel 1 geschickt. In seinen Kommentaren, die vom Motorradsport transkribiert wurden, zeigte Toto Wolff Verständnis für diesen Schritt und bat um etwas Geduld für seinen neuen Piloten: „Dieser Junge ist erst 18 Jahre alt und besitzt großes Talent. Er muss sich jedoch an die Herausforderungen anpassen und wird sicherlich Fehler machen. Aus diesem Grund haben wir diese Entscheidung getroffen. Wir sehen 2025 als Jahr des Wandels an und möchten ihn auf 2026 vorbereiten.“

„Wir steuern die Erwartungen“, erklärt Wolff

Der Direktor von Mercedes ist sich bewusst, dass es einige Zeit benötigen wird, bis Antonelli sich in der Spitzengruppe etablieren kann. Er betrachtet die getroffene Entscheidung als die beste Option: „Indem wir unsere Stakeholder darauf hinweisen, dass sogar erfreuliche Testergebnisse nicht immer in erstklassige Rennleistungen umgesetzt werden können, steuern wir die Erwartungen entsprechend.“ Stattdessen richtet Mercedes seinen Fokus auf das Jahr 2026, an dem das neue Reglement in Kraft tritt, um wieder die Führungsposition zu erreichen.