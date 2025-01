F1: Zak Browns schockierender Einstieg bei McLaren und der Wandel des Teams

Zak Brown, der Geschäftsführer von McLaren, spricht über seine Rückkehr zum Team, die den Anfang eines bemerkenswerten Comebacks in der Formel 1 einleitete. Bei seiner Ankunft in Woking erlebte er jedoch eine unerwartete Schockierung.

Als Zak Brown vor einigen Jahren seine Tätigkeit bei McLaren aufnahm, offenbarte er einige interessante Einsichten über diese Zeit und die Herausforderungen, die mit seinem Einstieg verbunden waren. Er stellte fest, dass das Team in einer Situation war, die für ein so prestigeträchtiges Team als nicht akzeptabel galt. „Als ich zu McLaren kam, irritierte es mich zutiefst, dass das Team von den ‚großen Drei‘ oder ‚Top Drei‘ sprach.“ Ich fühlte, dass wir nicht in diese Diskussion einbezogen wurden. Ich sagte mir: „Wir sind McLaren.“ Und wir bewerteten unsere Realität als unterdurchschnittlich. „

Ein neues Streben nach Erfolg bei McLaren

Seit dem Jahr 2014 war McLaren in der Gesamtwertung stark zurückgefallen, insbesondere während der Zusammenarbeit mit Honda. Die Ernennung von Brown zum Geschäftsführer im Jahr 2018 stellte jedoch einen Wendepunkt dar. Das Projekt zur Wiederbelebung des Teams zeigte erste Erfolge und gipfelte 2024 in dem Gewinn der Konstrukteursmeisterschaft, der erste Sieg seit 1998. Brown betonte die Dringlichkeit, diese resignierte Einstellung schnell zu ändern: „Wir mussten uns in einem besonderen Geisteszustand befinden.“ McLaren war nach wie vor ein Top-Team, allerdings eines, das sich auf dem Weg zu seinen Zielen verirrt hatte. „

Heute gehört dieser Geist der Vergangenheit an, und McLaren findet seinen Platz im Wettbewerb zurück. „Die Mitarbeiter von McLaren sind stolz auf das, was wir erreicht haben. Jetzt sprechen wir über die „anderen drei besten Teams“. Es ist fantastisch, dass McLaren jedes Wochenende im Mittelpunkt steht und die Leute uns beobachten. “ Abschließend lobt Brown die kollektive Leistung des Teams: „Jedes Team hat seine Höhen und Tiefen, aber es ist großartig, wieder oben zu sein.“ Ein herzlicher Glückwunsch geht an alle bei McLaren, die uns zurück an die Spitze gebracht haben. “