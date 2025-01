F40 von Lando Norris bei Unfall in Monaco beschädigt, Fahrer unbekannt

Dies ist eines der Videos, die an diesem Wochenende in den sozialen Medien viral gingen. Ein Ferrari F40 hatte am Stadtrand von Monaco einen Unfall, wobei zum Glück nur geringfügige Schäden entstanden. Interessanterweise gehört dieses Fahrzeug dem Formel-1-Fahrer Lando Norris.

Trotz seiner Tätigkeit als Formel-1-Pilot für McLaren scheint Lando Norris im Alltag eine Vorliebe für Ferrari zu haben. Im vergangenen September wurde er beobachtet, wie er seinen neu erworbenen Ferrari F40 in Empfang nahm, den er angeblich einige Monate zuvor gekauft hatte.

Im Dezember sah man ihn erneut mit seinem Auto, als er seine Weihnachtsgeschenke besorgte. Doch vor etwa zehn Tagen tauchten neue Bilder seines F40 im Netz auf, dieses Mal in einem weniger vorteilhaften Licht.

Tatsächlich, sehr aufmerksame Fans bemerkten Anfang Januar, dass die hintere linke Stoßstange seines F40 beschädigt war. Obwohl der Fahrer unbekannt bleibt, steht fest, dass das Auto Norris gehört, da das Kennzeichen mit dem übereinstimmt, das er einen Monat zuvor hatte.

Für all jene, die sich fragen, was genau geschehen ist, kam an diesem Wochenende eine Antwort.

Ein schwieriger Start ins Jahr für den F40

Ein Video, das an diesem Wochenende in den sozialen Medien geteilt wurde, zeigt den Fahrer des Ferraris, der deutlich über die kurvenreiche Strecke in Monaco fährt. Als er aus einer Linkskurve kam, verlor er die Kontrolle über das Heck des Fahrzeugs. Trotz der trockenen Fahrbahn konnte der Fahrer das Auto nicht mehr unter Kontrolle bringen, es drehte sich und prallte gegen die Leitplanken.

Aufnahmen von Lando Norris‘ Ferrari F40, der in Monaco von der Straße abkommt 💥

Der F1-Fahrer war nicht am Steuer.

(über thanosofmonaco/TT) pic.twitter.com/VjFbY04tm0 — Autosport (@autosport) 19. Januar 2025

Die Schäden, die beobachtet wurden, stimmen eindeutig mit denen überein, die zu Beginn des Monats festgestellt wurden. Dennoch schien die Fahrtüchtigkeit des Fahrzeugs nicht beeinträchtigt zu sein, da der unbekannte Fahrer es sofort einige Meter weiter abstellte.

Obwohl die Überraschung für den britischen Autofahrer sicher groß war, wird die Enttäuschung, die er beim Erhalt der Reparaturrechnung empfangen wird, angesichts des Wertes und der Seltenheit der Teile dieses Modells vermutlich noch größer sein. Es sei denn, er entscheidet sich, das Auto nicht reparieren zu lassen.

Ein weniger schwerer Vorfall als im Vereinigten Königreich

Glücklicherweise scheint es für Norris so, dass nur die hintere Stoßstange des Fahrzeugs beschädigt wurde. Im Vergleich zu einem anderen F40-Besitzer, dessen Unfall ebenfalls an diesem Wochenende über soziale Medien verbreitet wurde, hat er somit mehr Glück.

In diesem anderen Video sehen wir einen Ferrari F40, der anscheinend von einem Techniker gewartet wird und in der Nähe eines Dorfes in Hertfordshire, Großbritannien, unterwegs ist.

Der Ferrari F40 mit der höchsten Kilometerzahl wurde bei einem Unfall auf der A5 in der Nähe von Markyate schwer beschädigt.

Bilder unter diesem Beitrag. pic.twitter.com/pPcjNHYM2q — 𝑾𝒐𝒓𝒍𝒅𝑾𝒊𝒅𝒆𝑪𝒂𝒓𝒔™ (@WorldWideCarsTM) 18. Januar 2025

Auf einer geraden, nassen Straße verlor das Auto, gefilmt von einem nachfolgenden Fahrzeug, die Kontrolle, querte die Gegenfahrbahn (zum Glück ohne ein anderes Fahrzeug zu gefährden), prallte gegen eine Böschung, überschlug sich und riss einen Laternenpfahl um.

Die atemberaubenden Bilder zeigen Schäden, die weitaus schwerwiegender sind als die des F40 von Norris. Derzeit ist unklar, ob dieses Fahrzeug reparabel ist oder nicht. Was den Fahrer betrifft, berichtet die Polizei, dass er ins Krankenhaus gebracht wurde, aber sein Zustand bleibt bisher unbekannt.