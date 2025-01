Ferrari: Mutige Lackierung mit intensivem Rot für die Formel 1 2024

In etwas mehr als einem Monat wird die Formel 1 eine besondere Veranstaltung abhalten, bei der die Lackierungen der verschiedenen Teams enthüllt werden. Laut Berichten aus italienischen Medien können wir jedoch bereits einige erste Einblicke in die neuen Designs gewinnen, einschließlich der von Ferrari.

Am 18. Februar findet in der O2 Arena in London ein mit Spannung erwartetes Event statt. An diesem Tag werden die Teambemalungen präsentiert, und bis zu diesem Zeitpunkt dürfen die Teams keinerlei Informationen darüber preisgeben. Nach der Veranstaltung werden sie jedoch in der Lage sein, frei zu kommunizieren. Ferrari hat bereits angekündigt, dass sie am 19. Februar ihr gesamtes Fahrzeug vorstellen werden.

Wie die italienische Publikation AutoRacer berichtet, hat Ferrari bereits einige Hinweise auf seine kommende Lackierung gegeben.

Es scheint, dass der Ferrari in der kommenden Saison ein intensiveres Rot tragen wird als in den vergangenen zwei Jahren, jedoch nicht das „Rosso Mugello“-Rot, das beim SF1000 zu Ehren des 1000. Grand Prix des Teams verwendet wurde. Zudem soll der allgemeine Stil der Lackierung in diesem Jahr besonders markant sein.

Laut AutoRacer eröffnen die neuen Vorgaben zur Gewichtsreduktion und Ballastierung den Designern mehr Freiraum. Das bedeutet, dass der Einsatz von sichtbar gebleichtem Carbon minimiert werden soll, was dem Auto ein edleres Aussehen verleihen wird.

🔴 Laut @Auto_Racer_it könnte Ferrari eine „mutige“ Lackierung präsentieren, die ein „intensiveres“ Rot als im Jahr 2024 aufweist 👀

Wir haben ebenfalls erfahren, dass die beiden Ferrari-Fahrer ab dem 10. Januar in Maranello erwartet werden, um ihre Sitze anzupassen und an … zu arbeiten. pic.twitter.com/ScVkaEmOfq – Off Track (@OffTrack_FR) 7. Januar 2025

Ein neues Kapitel für Ferrari

Mit dem Abschied von Carlos Sainz und der Ankunft von Lewis Hamilton beginnt für Ferrari eine neue Ära. Laut AutoRacer wird Hamilton gemeinsam mit seinem neuen Teamkollegen Charles Leclerc zwischen dem 10. und 12. Januar in Maranello erwartet.

Die beiden Fahrer werden ihre Aktivitäten im Werk wieder aufnehmen und die Anpassung ihrer Sitze vorantreiben. Zudem werden sie zahlreiche Stunden im Simulator verbringen, der kürzlich mit den Daten des neuen Fahrzeugs aktualisiert wurde. Nach diesen Simulatortests sind umfassende Testfahrten geplant – zunächst auf der Rennstrecke von Fiorano und danach bei den Wintertests in Bahrain.

Fazit

Am 18. Februar werden alle Formel-1-Teams im Rahmen eines einzigartigen Events ihre Lackierungen für die kommende Saison präsentieren. Ferrari hat in italienischen Medien erste Hinweise auf ihre Lackierung gegeben, die intensiver sein soll als in den letzten zwei Jahren.