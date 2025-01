Ferrari plant private Tests für Hamilton vor Saisonstart in der F1

Ferrari hat sich entschieden, mehrere private Tests zu organisieren, um Lewis Hamilton die Möglichkeit zu geben, sich mit dem neuen Fahrzeug vertraut zu machen.

Lewis Hamilton wird in der kommenden Saison ein neues Team kennenlernen. Nach einer erfolgreichen Zeit bei Mercedes hat der siebenmalige Weltmeister entschieden, zu Ferrari zu wechseln, um zu versuchen, an die Spitze des Formel-1-Sports zurückzukehren. Leider hatte der Brite bisher keine Gelegenheit, sein neues Auto zu testen, da er die Jahresendtests in Abu Dhabi, die als Werbetour für Mercedes dienten, nicht wahrnehmen konnte. Die Scuderia hat jedoch eine Lösung gefunden, um diesen Umstand zu überwinden.

Mehrere Tests für Hamilton in Planung

Laut Motorsport wird Lewis Hamilton an zwei Testtagen teilnehmen, deren genaue Daten noch festgelegt werden müssen. Die Formel 1 überwacht diese Tests sehr genau, weil solche Sessions für Fahrer, die nicht mindestens zwei Saisons absolviert haben, nicht erlaubt sind. Hamilton muss sich in seinem neuen Fahrzeug mit den verschiedenen Einstellungen, seiner Sitzposition und der Fahrzeugelektronik vertraut machen. Anschließend sind Ende Februar drei Wintertesttage in Bahrain geplant, bevor die neue Saison offiziell beginnt.