Ferrari zurück auf der Strecke: Testfahrten in Barcelona mit Hamilton und Leclerc

Die Woche, die am 20. Januar begann, markierte den Start von Lewis Hamiltons Abenteuern bei Ferrari. Anlässlich der ersten Meetings und Besuche hatte der siebenfache Formel-1-Weltmeister auch am 22. Januar erstmals die Möglichkeit, einen Ferrari zu fahren. Eine Woche nach diesem Ereignis kehren sowohl der Brite als auch sein Teamkollege Charles Leclerc zurück in ihre Wagen, wie Selfore berichtet. Nach einem halben Tag in Fiorano haben die Fahrer nun jeweils zwei Halbtage in Barcelona zur Verfügung. Am Dienstagmorgen war der Monegasse der erste, der ins Auto stieg, bevor er am Nachmittag für seinen Teamkollegen Platz machte. Am heutigen Tag sind die Rollen umgekehrt: Hamilton fährt am Vormittag, während Leclerc am Nachmittag an der Reihe ist. Diese Testfahrten sind eine Fortsetzung der Arbeit, die in Fiorano begonnen wurde. Sie ermöglichen es Charles Leclerc, nachdem die Winterpause vorbei ist, sein Gefühl für das Auto zurückzugewinnen. Für Lewis Hamilton bedeutet dies vor allem, dass er seine Beziehung zu seinem neuen Renningenieur Riccardo Adami festigen und sich mit dem restlichen Team vertraut machen kann. Zudem hat er die Gelegenheit, alle wichtigen Abläufe während eines Grand Prix zu erlernen, darunter das Management der Antriebseinheit, die Nutzung von Brembo-Bremsen, die Starts und die Kommunikation mit seinem Ingenieur. Während dieser beiden Tage am Steuer wechseln sich die beiden Teamkollegen im SF-23 ab. Das italienische Team ist mit einer reduzierten Crew nach Barcelona gereist. Es gibt keinen Teamchef vor Ort, da die Verantwortlichen aktuell mit einer entscheidenden Phase der Vorbereitung in Maranello beschäftigt sind, insbesondere mit den Arbeiten am Projekt 2025. Weitere Fahrer vor Ort Nach dem Abschluss der Inhaber-Tests am heutigen Abend bleibt ein Teil des Ferrari-Teams für einen dritten Testtag vor Ort. Dieser Tag ist zwei Reservefahrern gewidmet: Antonio Giovinazzi und Dino Beganovic. Der Italiener und der Schwede, ein aufstrebendes Talent aus der Ferrari-Fahrerakademie, haben die Gelegenheit, für einen halben Tag in einem Formel-1-Auto zu sitzen. Für Beganovic ist dies eine Traumchance, in die Formel 1 einzutauchen, da er seine zweite Saison in der Formel 2, seine erste vollständige Saison, beginnen wird. Je nach seiner Leistung könnte er einem Werdegang folgen, der Oliver Bearman ähnelt, der derzeit für Haas fährt und einen möglichen Kandidaten darstellt, um Hamilton am Ende seines Vertrags zu ersetzen. Zunächst könnte Beganovic jedoch als Reservefahrer für die Scuderia fungieren.