Flavio Briatores Cash-Rede über Esteban Ocon

Flavio Briatore, der vor einigen Monaten das Alpine-Team übernommen hat, äußerte sich unverblümt zum Fall Esteban Ocon.



Flavio Briatore nahm kein Blatt vor den Mund, um Alpines Entscheidung zu erklären, sich noch vor Ende der Saison 2024 von Esteban Ocon zu trennen. Der für seine Offenheit bekannte Italiener beschrieb einen Fahrer, der nach seinem Podiumsplatz in Brasilien „völlig unmotiviert“ war „zu weit von Pierre Gasly entfernt“, was die Leistung in den letzten Rennen angeht.

„Ich sehe die Dinge bei Esteban Ocon anders als die breite Öffentlichkeit“, sagte Briatore gegenüber Le Parisien. „Wir müssen ihm wirklich für das danken, was er in Brasilien mit diesem Podium geleistet hat. Doch nach diesem Rennen hatte er die Führung in seinem neuen Team Haas. Und wir spielten gegen sie auf dem sechsten Platz der Hersteller. » Briatore begründete auch die Entscheidung, Jack Doohan beim letzten Grand Prix eine Chance zu geben: „Gleichzeitig wollte ich ausprobieren, was ich als Fahrer für die Zukunft vorhatte.“ Es ist nicht so, dass ich ein Problem mit Esteban hatte oder dass ich Jack bevorzuge. Ich muss nur herausfinden, wer der beste Fahrer ist. »

Briatore sticht Ocon und lobt Gasly

Der ehemalige Teamchef beharrte auf seiner pragmatischen Vision: „Der Fahrer muss die Arbeit von fast 1.000 Menschen erledigen.“ Wenn er nicht vorankommt, werde ich ihn ändern. In der Formel 1 darf man nicht emotional sein. » Trotz der Kritik an Ocon lobte Briatore die Bemühungen von Gasly, den er als Stütze von Alpine betrachtet: „Pierre hat einen außergewöhnlichen Job gemacht. Er hat mich dieses Jahr sehr überrascht. Er hatte nie Unfälle. Dass wir es geschafft haben, Sechster zu werden, ist ihm zu verdanken. » Für 2025 setzt Briatore auf ein Gasly-Doohan-Duo, bleibt aber vorsichtig: „Das einzig Sichere ist der Tod.“ [rires]. Danach werden wir im Laufe der Saison sehen. » Eine Aussage, die sein kompromissloses Management gut auf den Punkt bringt.