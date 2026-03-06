Ford Puma: BlueCruise mit freihändigem Fahren und über 400 km Reichweite

Der Jahresbeginn 2026 bringt dem Ford Puma ein spürbares Frischluftkitzeln: eine überarbeitete Batterie, die den elektrischen Gen‑E über die 400‑Kilometer‑Marke nach WLTP hebt, und BlueCruise — das “Hände-weg-vom-Lenkrad”-Fahren auf der Autobahn — rollt breit aus. Papierwerte? Ja. Aber auf der Straße fühlen sie sich nach Spielraum an.

Frühnebel, kalter Asphalt, der Verkehr tastet sich an — und der Puma wirkt wach. Nach Explorer und Capri ist jetzt der Stadt-SUV der Marke dran, eines der fleißigsten Verkaufskinder in halb Europa. Seit 2024 teilt er seine Persönlichkeit: Benziner hier, Gen‑E dort. Der Stromer bekommt heuer das größere Geschenk: eine optimierte Batterie, die nicht nur Zahlen hübsch macht, sondern den Alltag streckt. 417 Kilometer Reichweite nach WLTP statt bisher 376 — keine Zauberei, aber genau das Puffergefühl, das man am Freitagabend auf der Rückfahrt spürt. Der Akku stammt aus europäischer Fertigung. Das klingt trocken, riecht aber nach Vorteil: Damit qualifiziert sich der Gen‑E für eine erhöhte CEE-Prämie — bis zu 7.600 € für Haushalte mit geringem Einkommen. Das ist nicht nur Politik, das ist der Unterschied zwischen „vielleicht“ und „wir machen’s“ beim Unterschreiben. Cactus‑Grau, bislang dem Verbrenner vorbehalten, zieht in den Gen‑E ein. Electric‑Gelb wechselt den Weg andersrum und erhellt nun auch die Benziner. Ford dreht zudem an der Ausstattungs-Landkarte. Neue Lacktöne bringen Stimmung in den grauen Morgen: Electric‑Gelb für die thermischen Versionen, Cactus‑Grau für den Stromer. Innen begleitet ein B&O‑Premiumsystem das tägliche Hupferl: 650 Watt sind auf ST‑Line X, ST und Gen‑E Premium Serie. Es klingt satter, ohne anzugeben — wie ein guter Barmann, der den Shaker kennt und die Lautstärke niedrig hält. Das könnte Sie auch interessieren: Präsentationsdatum des neuen Citroën C5 -Flugzeugs kurz vor der Enthüllung!

Freihändig auf der Autobahn: BlueCruise jetzt auch im Puma

Und dann ist da diese Sache, die die Handflächen kribbeln lässt: BlueCruise. Der Puma lernt das halbautonome Fahren, das man schon vom Mustang Mach‑E kennt — inzwischen auch bei Kuga und Ranger PHEV angekommen. Auf der Autobahn, unter klar definierten Bedingungen, darf man die Finger kurz vom Lenkrad nehmen. Nicht zum Träumen, sondern zum Durchatmen. Der aktive Tempomat denkt voraus, die Kameras wachen, und man bleibt in Bereitschaft — wie ein guter Beifahrer der eigenen Maschine.

Die Technik ist nicht irgendwo im Labor freigegeben, sondern in 16 europäischen Märkten abgenickt. Mehr als 135.000 Kilometer so genannter Blue Zones sind kartiert. Da draußen, zwischen Raststation und Tunnel, wird aus Software Gelassenheit. Natürlich bleibt es Technik mit Ecken: Man spürt, wenn die Spurmarkierungen schlecht sind, man merkt, wenn der Himmel die Kameras blendet. Aber wenn alles passt, spannt sich die Fahrt — ruhig, geordnet, fast feierlich.

Hände vom Lenkrad, Blick nach vorn: BlueCruise nimmt den Druck raus — und verlangt zugleich Vertrauen.

Wie kommt man dran? Flexibel. Es gibt Monats‑ und Jahrespakete — praktisch für jene, die BlueCruise nur für Urlaubsautobahnen wollen. Wer das Kapitel abhaken und einfach fahren möchte, bucht „BlueCruise unbegrenzt“ um 1.450 €. Und damit man nicht im Blindflug kauft, legt Ford drei Monate Gratis‑Test auf jeden kompatiblen Puma. Eine faire Probe — und ein sanfter Schubs in Richtung Zukunft.

Sonderserie: BlueCruise Edition mit unbegrenzter Nutzung

Weil Technik auch Bühne braucht, kommt der Puma als BlueCruise Edition. Ein Farbton namens Vapor‑Blau kleidet die Karosserie, 18‑Zoll‑Räder in Schwarz spannen das Profil, Dach und Spiegelkappen bleiben ebenfalls dunkel. Innen trifft Schwarz auf Nordisches Blau — dezent, kühl, ruhig. Wie ein See am Morgen. Die Ausstattung? Voll. Premium‑Konnektivität inklusive Streaming, Spiele und Karaoke ist fix an Bord, ebenso die vernetzte Navigation mit Cloud‑Daten — ohne Abo. Und: BlueCruise unbegrenzt ist hier bereits im Paket. Einmal zahlen, freier Rücken.

Die Preisliste bleibt geerdet: Ab 36.140 € startet die BlueCruise Edition als Benziner mit dem 1,0‑Liter EcoBoost und 125 PS samt Mildhybrid‑Unterstützung. Wer mehr Schub mag, nimmt die 155‑PS‑Variante ab 37.040 €. Der elektrische Gen‑E liegt bei 39.790 €. Für den Moment gibt’s 1.000 € Aktionsrabatt, dazu die CEE‑Mindestprämie von 3.500 €. Macht in Summe 35.290 € — eine Zahl, die den Bleistift plötzlich weicher gleiten lässt.

Und wie fährt er? Der Dreizylinder werkelt vertraut: Er brummt warm, nie grob, und hängt willig am Gas — wie ein Boxer, der weiß, wann er zupacken muss. Der Gen‑E dagegen schiebt sämig, leise, mit diesem instantanen Nicken, das nur ein E‑Motor kann. In der Stadt wirkt der Puma kurz und flink, auf der Landstraße fest und ehrlich. Die Lenkung ist direkt genug, um Kurven anzubeißen, ohne nervös zu werden. Ein Chassis, das man gern im Alltag spürt — belastbar, nie aufgeplustert.

Bleibt die Frage: Braucht man das alles? Nicht immer. Aber es ist schön, wenn ein Auto Wahlmöglichkeiten hat. Farben, Klang, Reichweite, Assistenz — der Puma stellt hin, ohne zu prahlen. Er wirkt wie jemand, der das Werkzeug ordentlich sortiert, bevor er loslegt. Und wenn dann die Autobahn frei ist, BlueCruise surrt und der Tempomat atmet, nimmt man die Hände kurz weg, lächelt — und bleibt hellwach.

Fotos: Motornews

Folgen Sie Auto‑Moto auf WhatsApp, um keine News aus der Auto‑ und Zweiradwelt zu verpassen!