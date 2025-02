Formel 1: Alonso kritisiert Sprint-Rennformat für mehr Spektakel

Fernando Alonso übt scharfe Kritik am Format der Formel-1-Sprint-Rennen.

Der spanische Rennfahrer Fernando Alonso, der für das Team Aston Martin fährt, hat öffentlich seine Meinungsverschiedenheit über das Sprint-Rennformat in der Formel 1 geäußert. Er verlangt von den Verantwortlichen des Sports, das bestehende Format zu überprüfen und Änderungen vorzunehmen, um mehr Spannung und Unterhaltung während dieser Sprint-Rennen zu gewährleisten. Die Saison 2025 wird die fünfte sein, in der die Grands Prix im Sprint-Format ausgetragen werden, seit es 2023 eingeführt wurde. Alonso fordert eine Überarbeitung des Formats, um die Spannung zu steigern.

Alonso fordert mehr Dramatik

Alonso ist der Meinung, dass die Ähnlichkeit zwischen dem Sprint-Rennen und dem Hauptrennen hinsichtlich der Qualifikation nicht zur Verbesserung der Show beiträgt. Er hat mehrfach betont: „Ich habe das schon oft gesagt: Wenn man die Qualifikationen im gleichen Format durchführt, wird man immer in der Spitze landen.“ In einem Interview mit Dazn am Ende der letzten Saison äußerte der zweifache Weltmeister: „Um das zu ändern, müsste das Grid vor dem Rennen umgekehrt oder zumindest modifiziert werden – auch wenn die Teams gegen diese Idee sind – oder man sollte ein Qualifikationsformat mit nur einer Runde einführen, wo alles möglich sein kann.“ Weiter sagte der Spanier, der für Veränderungen eintritt: „Ein solches Format könnte zu unterschiedlichen Verhältnissen führen, was den Teams, die zuletzt starten, eine Chance geben würde, besonders wenn sie ihren Lauf später in der Session durchführen. Aber das ist nur eine Überlegung. Wir müssen das Format überdenken, denn sonst erleben wir am Samstag nur eine Vorschau auf das, was am Sonntag passieren wird. Dieser Effekt tritt auf allen Strecken auf; nur in Interlagos gibt es interessantere Sprints, was auf den höheren Verschleiß oder Regen zurückzuführen sein könnte.“ Die entscheidende Frage bleibt, ob seinen Anregungen Gehör geschenkt wird.

Zusammenfassung

Alonso zeigt sich kritisch gegenüber dem Sprint-Rennformat der Formel 1 und fordert daher eine Neubewertung durch die Verantwortlichen. Der Pilot von Aston Martin plädiert für Änderungen, um den Zuschauerinnen und Zuschauern ein spannenderes Erlebnis zu bieten.