Formel 1: Briatore war hartnäckiger als Red Bull im Rennen um Colapinto

Flavio Briatore zeigte sich deutlich hartnäckiger als Red Bull, als es darum ging, einen Fahrer für die Formel 1 zu gewinnen.

Der alpinen Manager Flavio Briatore hatte ein starkes Interesse daran, Franco Colapinto in sein Team zu holen, und war bereit, alles zu tun, um diesen jungen argentinischen Fahrer zu verpflichten. Das Colapinto-Team verriet, dass der Fahrer 2025 bei Alpine ankommen wird und durchaus die Möglichkeit hat, den Platz von Jack Doohan einzunehmen, der neben Pierre Gasly der zweite Stammfahrer in dieser bevorstehenden Saison sein könnte. Angesichts der Tatsache, dass Briatore einen Fünfjahresvertrag mit Colapinto unterzeichnet hat und fast 20 Millionen Dollar gezahlt hat, um ihn zu gewinnen, ist es schwer vorstellbar, dass der talentierte Argentinier in dieser Saison nicht als regulärer Fahrer eingesetzt wird. Besonders bemerkenswert ist die Entschlossenheit des Managers, den Fahrer zu verpflichten, die viel größer war als die von Red Bull.

Briatore zeigte großes Interesse an Colapinto

„Er war einer der ersten, der Interesse zeigte. Tatsächlich geschah dies mehr oder weniger gleichzeitig mit Red Bull. Aber Flavio erklärte deutlich: „Ich will ihn und zwar genau so.“ Aber es war sehr komplex, da Franco als Fahrer, seine Managementagentur, Williams als sein aktuelles Team und andere interessierte Mannschaften involviert waren. Das war der Ausgangspunkt. Flavio hat jedoch nie sein Engagement verloren„, erläuterte Co-Managerin Maria Catarineu bei Corazon de F1. Während Christian Horner entschieden hat, keine finanziellen Mittel für Colapinto bereitzustellen, zögerte Briatore nicht und zahlte fast 20 Millionen Dollar an Williams, um den jungen 21-jährigen Fahrer zu verpflichten. Es ist offensichtlich, dass Christian ein gewisses Interesse an Franco hatte und vielleicht als Teamkollege von Max [Verstappen] bei Red Bull oder für das zweite Team in Betracht gezogen wurde. Auch andere Teams waren interessiert. Aber Christian wollte die Situation bei Williams besser einschätzen und ein Gespräch mit James (Vowles) führen.“ So führte Catarineu weiter aus, was die Ambitionen von Alpine zur Rekrutierung junger Talente klar verdeutlicht.

