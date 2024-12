Formel 1: Die große Entscheidung der Fahrer bezüglich Max Verstappen

Formel-1-Fahrer haben am Ende der Saison 2024 eine große Entscheidung über Max Verstappen getroffen.



Die Formel-1-Saison 2024 endete am Sonntag, dem 8. Dezember, mit dem Großen Preis von Abu Dhabi und die Fahrer sind nun ausgeruht. Max Verstappen holte sich seinen vierten Weltmeistertitel in Folge und der niederländische Fahrer strebt daher im Jahr 2025 eine fünfte Krönung an. Doch während er sich ausruht, hat er in den letzten Tagen kurz hintereinander zwei Auszeichnungen erhalten. Am Samstag erfuhren wir, dass er von den Teamdirektoren zum Fahrer der Saison gewählt worden war. Er hatte die größtmögliche Punktzahl erreicht und zeigte damit deutlich, dass die Teamchefs von seiner Saison beeindruckt waren. Aber auch die anderen Fahrer im Starterfeld beeindruckte Verstappen, denn er wurde von ihnen zum Fahrer der Saison 2024 gewählt.

Verstappen wurde von seinen Kollegen zum Fahrer der Saison gewählt

Alexander Albon, Fernando Alonso, Valtteri Bottas, Franco Colapinto, Pierre Gasly, Nico Hülkenberg, Liam Lawson, Charles Leclerc, Kevin Magnussen, Lando Norris, Esteban Ocon, Oscar Piastri, George Russell, Carlos Sainz, Lance Stroll, Yuki Tsunoda und Zhou Guanyu wurde am Ende dieser Saison 2024 zum besten Fahrer des Jahres gewählt. Und während Max Verstappen, Sergio Pérez und Lewis Hamilton nicht auf ihrer Seite stimmten, wurde der Erstgenannte belohnt. Mit der gleichen Skala wie beim Grand Prix der Weltmeisterschaft (25 Punkte für den Ersten, 18 Punkte für den Zweiten, 15 Punkte für den Dritten usw.) belegte Verstappen den ersten Platz. Und auch wenn die Gesamtpunktzahl noch nicht bekannt gegeben wurde, deutet Motorsport.com an, dass der Niederländer mit einem sehr guten Vorsprung Erster geworden wäre. Er wurde vor Lando Norris und Charles Leclerc gewählt. Hervorzuheben ist auch der sehr gute 7. Platz von Pierre Gasly, Autor eines sehr guten Saisonabschlusses.

Die Rangfolge der Fahrer nach Fahrern

Max Verstappen (Red Bull) Lando Norris (McLaren) Charles Leclerc (Ferrari) George Russell (Mercedes) Oscar Piastri (McLaren) Carlos Sainz (Ferrari) Pierre Gasly (Alpin) Nico Hülkenberg (Haas) Fernando Alonso (Aston Martin) Lewis Hamilton (Mercedes)

