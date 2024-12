Formel 1: Eine historische Belohnung für Verstappen nach der Saison 2024

Max Verstappen erhielt nach der Saison 2024 eine historische Auszeichnung.



Das ist eine neue Belohnung für Max Verstappen nach der Formel-1-Saison 2024 und historisch. Nachdem es dem Red-Bull-Fahrer am Ende dieser Übung gelungen war, sich seinen vierten Weltmeistertitel in Folge zu sichern, erhielt er eine neue persönliche Belohnung und kann stolz sein, denn er schreibt Geschichte. Derjenige, der 2025 den fünften Titel anstrebt, sich aber nach einem noch arbeitsreichen Jahr 2024 vorerst ausruht, wurde von den zehn Teamdirektoren zum besten Fahrer der Saison gewählt. Doch zum ersten Mal seit sieben Ausgaben stellte sich heraus, dass der Gewinner die maximal mögliche Punktzahl erhielt.

Ein historischer Titel für Verstappen

Daher wurden die zehn Teamchefs aufgerufen, für ihre zehn besten Fahrer des Jahres zu stimmen, und Verstappen landete in dieser Rangliste gut an der Spitze. Für diese Abstimmung in der Meisterschaft wird eine Rangliste mit einer Punkteskala erstellt (von 25 für den 1. Platz bis 1 für den 10. Platz). Und so erhielt zum ersten Mal in sieben Ausgaben ein Fahrer die Höchstpunktzahl, wobei Verstappen mit 250 Punkten gewählt wurde. Er wurde von den zehn Teamchefs an erster Stelle gesetzt: Alessandro Alunni Bravi (Sauber), Christian Horner (Red Bull), Ayao Komatsu (Haas), Mike Krack (Aston Martin), Laurent Mekies (Racing Bulls), Oli Oakes (Alpine), Andrea Stella (McLaren), Fred Vasseur (Ferrari), James Vowles (Williams) und Toto Wolff (Mercedes). Lando Norris belegt mit 178 Punkten den zweiten Platz, während Charles Leclerc mit 121 Punkten Dritter ist. Schauen Sie sich die vollständige Rangliste unten an.

Das Ranking

1. Max Verstappen: 250 Punkte

2. Lando Norris: 178 Punkte

3. Charles Leclerc: 121 Punkte

4. Oscar Piastri: 113 Punkte

5. Carlos Sainz: 110 Punkte

6. George Russell: 86 Punkte

7. Lewis Hamilton: 54 Punkte

8. Nico Hülkenberg: 39 Punkte

9. Fernando Alonso: 27 Punkte

10. Pierre Gasly: ​​​​21 Punkte

Lesen Sie auch auf Auto Moto.com:

F1: Eine neue Serie erscheint auf Prime Video

Treten Sie Motornews auf WhatsApp bei, damit Sie keine Auto- und Zweirad-Neuigkeiten verpassen!