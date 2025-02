Formel 1: Louis Vuitton wird neuer Größensponsor des australischen Grand Prix 2025

Ein neuer Spitzenpartner betritt die Welt der Formel 1

Die aufregende Ankunft eines neuen Top-Sponsors in der Formel 1. In den vergangenen Tagen wurde bekannt, dass Louis Vuitton in die Formel 1 einsteigt. Nach dem Abschluss einer langfristigen Partnerschaft über einen Zeitraum von zehn Jahren zwischen LVMH und F1 hat Louis Vuitton beschlossen, sich als Titelsponsor des australischen Grand Prix im Jahr 2025 zu engagieren. Dies ist eine bedeutende Premiere für ein Haute Couture Haus und unterstreicht die Tatsache, dass die Formel 1 sich neuen Wegen und Perspektiven öffnet. Louis Vuitton wird somit Titelsponsor des australischen Grand Prix, der die Saison 2025 vom 14. bis 16. März auf dem Circuit in Albert Park in Melbourne eröffnet.

Ein beeindruckender neuer Partner

Diese Partnerschaft ist nicht nur bedeutend, sondern hat auch einen enormen finanziellen Wert, der auf etwa eine Milliarde Dollar geschätzt wird. Stefano Domenicali, der CEO der Formel 1, äußerte sich in Kommentaren, die von verschiedenen Medien aufgegriffen wurden, und zeigte sich sehr erfreut über die Entwicklung. „Diese Zusammenarbeit stellt eine Verbindung zwischen zwei globalen Ikonen dar, die durch eine gemeinsame Leidenschaft für Innovation, Exzellenz und Kreativität gekennzeichnet ist. Der Eintritt von Louis Vuitton wird nicht nur das Erlebnis in unserem Sport bereichern, sondern auch die Verbindung von Luxus, Kunstfertigkeit und dem höchsten Niveau des Automobilwettbewerbs feiern. Das Jahr 2025 wird ein monumentales Jahr für die Formel 1 sein, und ich bin stolz darauf, diese Reise mit unseren engagierten Partnern von Louis Vuitton zu beginnen.“ Diese Partnerschaft wird auf verschiedene Weise zur Schau gestellt, vor allem während der Siegerehrungen, bei denen spezielle Trophäenstämme präsentiert werden, die die Auszeichnungen der ersten drei Fahrer umfassen.