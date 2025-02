Formel 1: Mick Schumacher hat Konto und plant Rückkehr in die F1!

Mick Schumacher freut sich auf eine mögliche Rückkehr in die Formel 1

Mick Schumacher, der Sohn der Formel-1-Legende Michael Schumacher, der siebenmalige Weltmeister, hegt weiterhin den Wunsch, in die Königsklasse des Motorsports zurückzukehren. Die Saison 2025 wird seine dritte Saison ohne Teilnahme an einem F1-Rennen sein, dennoch bleibt er optimistisch und glaubt, dass er bald wieder auf die Strecke zurückkehren kann. Der 25-jährige Schumacher erklärte, dass er über ein „Konto“ verfügt, das es ihm ermöglichen könnte, in der Disziplin Fuß zu fassen. Sein Ziel ist klar: ein Comeback in der Formel 1.

Mick Schumacher hat das F1-Cockpit im Visier

Es ist wichtig zu erwähnen, dass Michael Schumachers Sohn im Jahr 2020 die Formel-2-Meisterschaft gewann und 2021 sein Debüt in der Formel 1 mit dem Team Haas gab. Nach zwei Saisons musste er seinen Platz an den deutschen Fahrer Nico Hülkenberg abgeben. „In meinem Alter von elf Jahren beschloss ich, dass ich eines Tages in der Formel 1 fahren möchte. Ich behalte nach wie vor das Potenzial, mich in der Formel 1 zu beweisen, und ich strebe danach, dies erneut zu tun. Jeder Fahrer in der Formel 1 hat eine bemerkenswerte Begabung, da gibt es keinen Zweifel. Wenn ich mir die aktuelle Fahrergruppe anschaue, bin ich überzeugt, dass ich das Niveau halten könnte. Ich bin nicht schlechter als die anderen,“ sagte Schumacher in einem Interview mit der deutschen Zeitung Bild am Sonntag. Es ist klar, dass Mick Schumacher voller Ehrgeiz steckt und alles daran setzen will, um zu seinem Traum zurückzukehren.