Formel 1: Norris versichert, dass er nie an sich gezweifelt hat und gibt die Farbe für die nächste Saison bekannt

Lando Norris wird bis zum Ende der Formel-1-Saison 2024 alles gegeben haben, doch der McLaren-Pilot wird es nicht geschafft haben, zum ersten Mal in seiner Karriere Meister zu werden. Er wurde von Max Verstappen geschlagen, der sich seinen vierten Titel in Folge sicherte, und musste sich in der Fahrerwertung mit dem zweiten Platz zufrieden geben. Aber der britische Fahrer hatte dennoch eine sehr große Saison und holte zusammen mit seinem Teamkollegen Oscar Piastri den Konstrukteurstitel für McLaren. Während sich die Fahrer derzeit ausruhen, blickte Norris in von Motorsport.com transkribierten Kommentaren auf seine Saison 2024 zurück. Er gab auch die Farben für 2025 bekannt und glaubte nun, dass er Meister werden kann.

„Ehrlich gesagt, es sind wahrscheinlich die schwierigsten Momente, in denen man am meisten lernt. Aber diese schwierigen Momente, meine Kämpfe mit Max oder andere Momente im Laufe der Saison, wenn ich nach Österreich, Silverstone zurückkomme … Es gab nur ein paar.“ Unterwegs und einige aus unterschiedlichen Gründen, aber… Keiner von ihnen hat mich an mir selbst zweifeln lassen. Von außen gesehen haben die Leute keine Ahnung, was sie tun sollen und diese Momente, in denen man eine Schlacht verlieren muss. Und genau das ist passiert. [avec le championnat pilotes]. Und das liegt an unserer Situation in den ersten sechs oder sieben Rennen des Jahres. Wir haben zu viele Punkte verloren. Ich war in einer Situation, in der ich nicht so viel verdienen konnte, wie ich wollte. Aber ich benutze das alles nicht als Ausrede. Ich sage, dass ich in dieser Saison nicht das Zeug dazu hatte, gegen Max zu kämpfen und das zu tun, was ich tun musste. Aber es gab mir auf jeden Fall das Gefühl, dass ich, wenn ich mich hier und da zum ersten Mal ein wenig verbessere, mit Zuversicht sagen kann, dass ich das Zeug dazu habe [pour être champion]„, vertraute Norris an, voller Begeisterung für die nächste Saison.