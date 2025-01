Formel 1: Spa-Francorchamps bis 2031 verlängert, aber mit Besonderheit

Heute Morgen hat die Formel 1 auf ihrer Webseite offiziell bekannt gegeben, dass eine der berühmtesten Rennstrecken bis 2031 weiterhin Teil des Kalenders sein wird, und es gibt eine besondere Detail, das für Diskussionen sorgen könnte.

Für die Fans der Formel 1 beginnt der Tag erfreulich: Der Vertrag für die legendäre Rennstrecke von Spa-Francorchamps in Belgien wurde bis zum Jahr 2031 verlängert.

Diese Nachricht wird sowohl die Zuschauer als auch die Fahrer erfreuen, die diese ikonische Strecke sehr schätzen.

Allerdings bringt diese Verlängerung auch ein bemerkenswertes Detail mit sich, das möglicherweise zu Diskussionen führen könnte.

BREAKING: Wir haben eine langjährige Vereinbarung mit dem berühmten Circuit de Spa-Francorchamps getroffen, wo die #BelgianGP in den Jahren 2026, 2027, 2029 und 2031 im Kalender stehen wird! 🇧🇪#F1 pic.twitter.com/IPexBCYzEc — Formel 1 (@F1) 8. Januar 2025

Vor einigen Monaten äußerte Stefano Domenicali, der Präsident der Formel 1, seine Pläne, ab 2026 ein Rotationssystem für bestimmte europäische Rennstrecken einzuführen. Dieses System würde fünf traditionsreiche Strecken betreffen: Spa-Francorchamps in Belgien, Monza und Imola in Italien, Zandvoort in den Niederlanden sowie Monaco.

Eine inoffizielle Bestätigung des Rotationssystems?

Die Verlängerung für Spa scheint eine Bestätigung für dieses Rotationskonzept seitens der Formel 1 zu sein. Tatsächlich wird die Rennstrecke in Belgien während der sechs Jahre dieser Verlängerung (beginnend 2026, mit 2025 ausgenommen) nur in vier Jahren präsent sein: 2026, 2027, 2029 und 2031.

Somit wird Spa in einem Zeitraum von drei Jahren zweimal nicht im Kalender vertreten sein, was für diese Strecke eine ungewöhnliche Situation darstellt. Die einzigen erwähnenswerten Fehltage von Spa in der neueren Geschichte der Formel 1 waren die Jahre 2003 und 1984.

Auf ihrer Webseite informierte die Formel 1 zudem, dass zwei neue Tribünen errichtet werden sollen, um 10.000 zusätzliche Plätze für Zuschauer zu schaffen.

Positive Neuigkeiten dennoch vorhanden

Obwohl dieses Rotationssystem einige Fans möglicherweise enttäuschen könnte, ist die Verlängerung von Spa-Francorchamps insgesamt eine hervorragende Nachricht für die Formel-1-Gemeinschaft. Die Zuschauer können weiterhin die grandiose Kurvenkombination Eau Rouge – Raidillon – Kemmel genießen, die im Motorsport von unvergleichlicher Bedeutung ist.