Formel 1: Spannungssaison 2025 zwischen Verstappen und anderen Fahrern erwartet

Stehen wir vor einer aufregenden Spielzeit 2025, in der Max Verstappen gegen die gesamte Konkurrenz antritt? Laut Johnny Herbert, einem ehemaligen Rennfahrer und derzeitigen Kommissar für einige Grand Prix, scheint dies der Fall zu sein. Herbert erwartet, dass die Saison 2025 voller Spannung sein wird, da die Fahrer bereit sind, Verstappens Strategie der Einschüchterung entgegenzutreten. In einem Interview mit CoinPoker äußerte er sich optimistisch und bezog sich insbesondere auf die beiden McLaren-Piloten Oscar Piastri und Lando Norris. Seiner Meinung nach werden diese beiden Fahrer im kommenden Jahr dominieren, und er lobte Piastris Einstellung. Herbert erwähnte auch mögliche Konflikte mit Verstappen, der Gefahr läuft, in sein eigenes Spiel der Einschüchterung verwickelt zu werden.

Herbert beschwört eine aufregende Saison 2025 herauf

Über Piastri äußerte er: „Er hat die richtige Denkweise. Er fokussiert sich auf sich selbst und lässt sich nicht von anderen ablenken. So sollte man es angehen, wenn man in einer Saison startet, in der McLaren die Favoritenstellung einnimmt. Mit Mark Webber als seinem Manager weiß Oscar, was zu tun ist. Wenn er einen starken Start hinlegt, hat er gute Aussichten, aber ich bezweifle, dass Lando ihm den Vortritt lassen wird.“ Er sprach auch über die Dynamik zwischen den beiden McLaren-Fahrern, die im kommenden Jahr sehr interessant werden könnte. „Lando hat sich im Qualifying durchweg stark präsentiert, und diese Rivalität wird sie anspornen. Ich schätze Oscars mentale Verfassung. Das nächste große Duell wird in der nächsten Saison zwischen Oscar und Lando stattfinden! McLaren wird stärker sein als Red Bull, gefolgt von Ferrari und Mercedes“, schätzte er ein, bevor er betonte, dass die Saison 2025 mit Fahrern gefüllt sein könnte, die bereit sind, Verstappen herauszufordern.

„Im Moment fehlt Lando dieser Einschüchterungsaspekt. Er hat offen zugegeben, dass er möglicherweise nicht sein Bestes gegeben hat. Es scheint, als hätte er erkannt, dass er dies ändern muss. Viele Fahrer beginnen jetzt, wie Max zu denken. Es wird äußerst spannend zu beobachten sein, wer im kommenden Jahr die Oberhand hat. In der nächsten Saison könnte es einen echten Kampf geben, was wir in der Formel 1 sehen wollen: einen direkten Wettstreit, gepaart mit gesundem Menschenverstand. Max setzt Druck auf alle aus“, sagte Herbert, der sich schon darauf freut, die kommende Saison zu verfolgen.

