Formel 1: Südafrika plant Grand Prix für 2026 oder 2027

Die Formel 1 könnte möglicherweise im kommenden Jahr nach Südafrika kommen.

Stellen Sie sich vor, ein Formel-1-Grand-Prix würde bis zur Saison 2026 in Südafrika stattfinden. Dies könnte tatsächlich in den Bereich des Möglichen rücken. Aktuellen Informationen zufolge arbeitet Südafrika an der Realisierung dieser Idee, da die Regierung eine Ausschreibung für die Veranstaltung im nächsten Jahr oder 2027 veröffentlicht hat. Laut Motorsport.com hat die südafrikanische Regierung angekündigt, so rasch wie möglich einen Formel-1-Grand-Prix zu organisieren und nimmt Bewerbungen von interessierten Veranstaltern entgegen, die sich für die offizielle Ausschreibung registrieren können, die Ende Januar abgeschlossen sein soll.

Ein möglicher Grand Prix in Südafrika ab 2026?

Das zuständige Ministerium für Sport, Kunst und Kultur (DCAS) hat ein Dokument veröffentlicht, das die Perspektive einer Veranstaltung ab 2026 oder 2027 in den Raum stellt. Dies wäre ein bedeutender Schritt, da Südafrika und der afrikanische Kontinent seit 1993 keinen Formel-1-Grand-Prix mehr ausgerichtet haben, was mit dem letzten Rennen in Kyalami zusammenfällt. Kyalami wird auch als mögliche Rennstrecke in Betracht gezogen, sofern Südafrika wieder einen F1-GP veranstaltet. Zudem hat die Regierung die Projektentwickler aufgefordert, auch Vorschläge für neue Urban- oder herkömmliche Rennstrecken mit einer Länge von 4,5 bis 5,5 km einzureichen. Es ist also anzumerken, dass das nächste Jahr möglicherweise einige aufregende Neuerungen in der Formel 1 mit sich bringen könnte …