Formel 1: Verstappens Angst vor Red Bull und der Saison 2025

Max Verstappen hat seine Angst vor Red Bull und der Saison 2025 zum Ausdruck gebracht.



Max Verstappen hat Angst im Hinblick auf die Saison 2025. Der in diesem Jahr erneut gekrönte Vierfach-Weltmeister sprach, während die Fahrer derzeit im Urlaub sind. Und er sprach von seinen Ängsten bezüglich der österreichischen Mannschaft für das nächste Jahr. Der Niederländer glaubt, dass er nicht erneut Weltmeister werden wird, wenn Red Bull in der Dynamik der Saison 2024 bleibt. Allerdings sieht er nicht alles düster und versichert, dass er in diesem Jahr 2024 eine positive Entwicklung erlebt hat.

Verstappen befürchtet, 2025 nicht Meister zu werden

Im Gespräch mit der Tageszeitung De Telegraaf vertraute der Niederländer seine Angst an und erklärte: „Wenn wir so weitermachen, werde ich nächstes Jahr nicht Meister. So einfach ist das. Wir müssen wirklich Fortschritte machen, um nächstes Jahr gut abzuschneiden, das wissen wir alle. Ich habe Vertrauen in die Mannschaft, dass sie die Balanceprobleme der letzten Saison lösen kann. Einige Dinge, die wir letzte Saison nicht anpassen konnten, werden für die nächste Saison angepasst. Wir wissen, dass wir auf den Curbs, auf den Unebenheiten und in den langsamen Kurven besser werden müssen. Normalerweise sind das unsere Schwächen. Wenn wir danach noch einmal geschlagen werden, dann in reiner Geschwindigkeit.„Es genügt zu sagen, dass der viermalige Weltmeister nicht ruhig mit Blick auf die nächste Saison ist und dies deutlich macht…

