Hadjar: Kein aggressiver Pilot, sondern ruhig und konzentriert in F1

Isack Hadjar wird im Jahr 2025 neuer Fahrer für die Racing Bulls in der Formel 1 und ist kein Unbekannter in der motorsportlichen Welt. Neben seinen beeindruckenden Erfolgen in den Nachwuchskategorien hat er den Ruf, ein impulsiver und leidenschaftlicher Fahrer zu sein, insbesondere in der Kommunikation über Funk. Diese Einschätzung entspricht jedoch nicht der Wahrheit.

Die Saison 2025 in der Formel 1 wird gleich sechs neue Vollzeitfahrer hervorbringen, darunter vier echte Rookies. Der Franzose Isack Hadjar ist einer dieser vier Newcomer. Somit wird das Starterfeld im Jahr 2025 drei französische Fahrer in den Farben Blau, Weiß und Rot präsentieren. Der 20-jährige Hadjar konnte am Ende der Saison Red Bull verlassen und Tsunoda bei den Racing Bulls ersetzen. Er profitierte auch von der Abberufung von Sergio Perez, der durch Liam Lawson ersetzt wurde.

Hadjar ist in der Formel 1 alles andere als eine unbekannte Größe. Der Fahrer hat sich bereits über mehrere Jahre einen gewissen Ruf erarbeitet. In den unteren Formelkategorien zeigte er herausragende Leistungen, was ihn dazu brachte, frühzeitig ins Nachwuchsprogramm von Red Bull unter der Leitung von Helmut Marko aufgenommen zu werden. In der letzten Saison erlebte er ein hervorragendes Jahr in der Formel 2, wo er bis zum Schluss gegen Gabriel Bortoleto um den Titel kämpfte.

Ein leidenschaftlicher Fahrer im Funk?

Neben seinen Fahrfähigkeiten brachte Hadjar auch auf dem Funk in der Vergangenheit etwas Aufregung mit sich, was an seinen neuen Teamkollegen erinnert.

In einem Interview auf dem offiziellen Formel-1-Kanal erklärt er, dass das Bild, das von ihm in dieser Hinsicht gezeichnet wird, nicht der Realität entspricht: „Einige Fahrer sagen: ‚Wenn ich mein Visier senke, bin ich jemand ganz anderes.‘ Tatsächlich fühle ich mich beim Fahren sehr ruhig. Ich denke viel nach und bin mir der Gefahren bewusst. Ich würde nicht behaupten, anders zu sein, als ich außerhalb des Cockpits bin. Vielleicht bin ich weniger aggressiv als viele denken. Aber ich gebe zu, dass ich möglicherweise auf dem Funk etwas gereizt wirke. Ich weiß, dass ich leidenschaftlich bin, das ist eine Tatsache, und manchmal auch wütend.“

Nach einer äußerst herausfordernden ersten Saison in der Formel 2 erklärte er, dass Red Bull ihm mitgeteilt hatte, dass 2024 seine letzte Chance zur Erreichung der Formel 1 sein würde: „Ich hätte ein weiteres Jahr bei Red Bull bleiben können, aber sie waren sehr deutlich. Es war meine letzte Gelegenheit, in die Formel 1 zu kommen. Sie haben mich bei Campos platziert, sie haben entschieden, doch als ich die vorherigen Saisons beobachtete, wurde mir das Potenzial des Teams klar. Ich dachte, dass sie mit einem stärkeren Fahrer sehr gute Ergebnisse erzielen könnten. Der Start verlief sehr schlecht. Ich hatte das Tempo, konnte jedoch keine Resultate vorweisen. (…) Ich dachte, es wäre beinahe vorbei mit der Formel 1 für mich, obwohl noch viele Rennen ausstanden, da es schwierig ist, in eine solche Situation zurückzukehren. Aber wir haben es von Melbourne aus geschafft und dann eine großartige Dynamik entwickelt.“

Der 20-jährige Hadjar beendete die Saison schließlich auf dem zweiten Platz und bestätigte damit seinen beeindruckenden Aufstieg. Nach den abschließenden Tests der Saison scheint Red Bull überzeugt zu sein, dass er in der Königsklasse des Motorsports an der richtigen Stelle ist. Jetzt liegt es an ihm, zu beweisen, dass das Team die richtige Entscheidung getroffen hat.