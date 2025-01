Hamilton: F1-Ikone könnte mit Ferrari unsterblicher Held werden

Die F1-Saison 2025 steht vor der Tür und bald werden wir Lewis Hamilton in einem Ferrari erleben. Obwohl viele Fans große Erwartungen an ihn haben, träumen bereits einige von seinem Titelgewinn.

Einige Anhänger fantasieren schon lange davon, dass Lewis Hamilton seinen achten Titel in der Formel 1 erringen kann. Mit seiner Ankunft bei Ferrari wächst der Traum noch mehr: den erfolgreichsten Fahrer aller Zeiten in dem bekanntesten Team der Rennsportgeschichte zu sehen. Jean Alesi, ein leidenschaftlicher Befürworter der italienischen Marke, hat bereits eine klare Vorstellung davon, was es bedeuten würde, den britischen Champion auf der Strecke zu sehen. In einem Gespräch mit F1Maximal äußerte er, dass Hamilton nicht nur durch den Gewinn seines achten Titels in eine neue Dimension eintreten würde, sondern vielmehr durch einen Sieg mit Ferrari: „Er hat in einem anderen Team bereits alles bewiesen. Aber ein Triumph mit Ferrari könnte sein Leben verändern, selbst wenn es schon das eines Champions der Champions ist. Ein Sieg mit Ferrari würde ihn für alle Zeiten zum Helden machen.“

Um jedoch zum Helden zu werden, muss Hamilton als Erstes einen ernsthaften Rivalen besiegen: seinen neuen Teamkollegen Charles Leclerc. Dieser ist seit dem Weggang von Sebastian Vettel eine tragende Säule des Teams und steht insbesondere in der Gunst der Scuderia hoch im Kurs. Für den ehemaligen Formel-1-Piloten ist ihr Wettkampf äußerst spannend, könnte jedoch ebenso unvorhersehbare Wendungen nehmen, angesichts der Stärken beider Fahrer: „Es ist schwer, eine Vorhersage zu treffen. Hamilton versteht die Reifen und weiß, wie man den Verkehr managt. Man kann behaupten, dass er die nötige Erfahrung hat, aber ich denke nicht, dass es nur darum geht. Er besitzt ein besonderes Gespür und ist beim Renntempo sehr dominant. Charles hingegen ist beim Qualifying äußerst stark und die Startposition ist in der Regel entscheidend. Es wird wirklich interessant sein zu beobachten, wie sich der Wettbewerb zwischen diesen beiden Fahrern entwickelt.“

Hamilton steht vor seinem Debüt in Rot

Benedetto Vigna, der CEO von Ferrari, teilte im Rahmen der Bekanntgabe eines neuen Vertrags mit der italienischen Bank Unicredit mit, dass der siebenfache Weltmeister nächste Woche sein mit Spannung erwartetes Debüt bei Ferrari feiern wird. Er wird den F1-75 auf der Rennstrecke in Fiorano testen: „Lewis Hamilton wird kommende Woche bei uns sein. Wir sind fast bereit für alles, aber noch nicht vollständig. Doch wir werden es schaffen. Die Vorfreude ist groß, und die Begeisterung ist enorm, nun endlich zu starten. Wir finalisieren gerade die letzten Details.“