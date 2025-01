Hamiltons Wechsel zu Ferrari: Ehemaliger F1-Fahrer sieht kalkuliertes Risiko

Ein ehemaliger Formel-1-Pilot bezeichnet den Übergang von Lewis Hamilton von Mercedes zu Ferrari als strategische Wette.

Lewis Hamilton steht vor einem spannenden neuen Kapitel, da er im Jahr 2025 bei Ferrari anheuert. Der britische Rennfahrer und siebenfache Weltmeister hat sich entschieden, zur Scuderia zu wechseln, wo er nun als Teamkollege von Charles Leclerc fungieren wird. Hamilton strebt an, in der Königsklasse seinen achten Titel zu gewinnen, und sein Debüt wird mit großer Aufmerksamkeit verfolgt. Der frühere Formel-1-Fahrer Karun Chandhok schilderte, dass Hamiltons Wechsel ein „strategisches Wagnis“ darstellt. Er betonte, dass solch gewagte Entscheidungen in der Vergangenheit oft erfolgreich waren.

Hamiltons Wechsel ist ein durchdachtes Wagnis

In einem Gespräch mit dem Sky F1-Podcast äußerte sich Karun Chandhok dazu: „Ich halte es für ein Risiko, denn man weiß nicht genau, was die andere Mannschaft plant. Offensichtlich hatte er eine Vorstellung davon, was bei Mercedes ablief. Er bemerkte, dass die Menschen nicht immer auf ihn gehört haben und einige seiner Ideen zur Fahrzeugentwicklung nicht ausreichend berücksichtigt wurden. Anfang dieses Jahres hat er darüber nachdenklich gesprochen. Vielleicht hat ihn das dazu gebracht, woanders hinzuschauen, wo man ihm besser zuhören konnte. Es ist ein durchdachtes Wagnis. Es hat in der Vergangenheit einmal funktioniert. Mal schauen, ob es diesmal auch gelingt.“ Damit verwies er auf Hamiltons Wechsel von McLaren zu Mercedes im Jahr 2013, der damals viel kritisiert wurde, sich aber im Nachhinein als brillanter Schachzug erwies. Kann der Brite erneut erfolgreich bei Ferrari sein?

