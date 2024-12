Honda bestätigt die Ankunft des Prelude für Anfang 2026 in Europa

Als Konzept für 2023 angekündigt, wird die Rückkehr des Prelude-Coupés zu Honda Ende 2025 in den USA erfolgen. Auf dem europäischen Markt müssen Sie noch einige Monate warten, da die Marke die Vermarktung für Anfang 2026 bestätigt hat.



Im Oktober 2023 schlug Honda auf der Tokyo Motor Show einen Volltreffer, indem es ein Konzept als würdigen Nachfolger des Prelude-Coupés vorstellte. Die Marke kündigte schnell die Umstellung auf ein Serienmodell an, obwohl der Markt gegenüber dieser Art von Karosserie zurückhaltend war. Ende des Jahres liefert die japanische Marke neue Informationen zu dem Modell und bestätigt seine Ankunft in Europa Anfang 2026.

Dank seiner Hybridtechnologie wird das Coupé tatsächlich wenige Monate nach seiner Markteinführung Ende 2025 in den USA auf den Markt kommen. Sicherlich hätten sich Enthusiasten vielleicht einen 100-prozentigen Verbrennungsmotor gewünscht, aber Es scheint schwierig, einen solchen Motor in Europa mit immer strengeren Standards auf den Markt zu bringen. Ebenso will Honda mit zahlreichen Technologien, darunter einem neuen „S+ Shift“-System, am Fahrspaß seines neuen Coupés gearbeitet haben. Diese Technologie simuliert Gangwechsel und einen typischen Gangwechselsound, wie zum Beispiel beim Hyundai Ioniq 5 N.

Eine neue Hybridgeneration

Das Coupé wird mit einer neuen Generation von Hybridmotoren ausgestattet sein, allerdings nach wie vor mit dem gleichen Rezept: Ein 2,0-Vierzylinder dient als Generator und treibt zwei Elektromotoren an, die die Räder antreiben, und erinnert damit fast an ein Elektrofahrzeug. Dies ist bereits bei einem Großteil der „e:HEV“-Reihe der Fall, angefangen beim Civic und CR-V bis hin zu Jazz und ZR-V.

Zum technischen Teil verrät die Marke im Moment nicht viel mehr. Dies könnte jedoch sehr interessant sein, wenn man bedenkt, dass die fünf vorherigen Generationen des Prelude (von 1978 bis 2001) Vorzeigemodelle für die Marke waren und viele Technologien wie die Hinterradlenkung (ab der dritten Generation von 1987) enthielten, die offensichtlich nicht übernommen werden zum neuen Modell.

Foto: Motornews

