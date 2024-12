Honda Civic Type R: Tuner Mugen bereitet eine noch muskulösere Gruppe-B-Variante vor

Nach einer im letzten Jahr veröffentlichten Studie wird Mugen bald die Vorserienversion dieses teuflischen Civic vorstellen.



Einer der fortschrittlichsten kompakten Sportwagen auf dem Markt wird auf der Tokio Auto Show im kommenden Januar Verbesserungen erfahren. Verantwortlich dafür ist der japanische Zauberer Mugen, der dieses spektakuläre Gruppe-B-Kit enthüllen wird, das fast identisch mit dem im Januar 2024 vorgestellten Konzept ist. An der Vorderseite des Honda beobachten wir die Ankunft einer Kohlefaser-Motorhaube, die mit mehreren Luftabsaugern und anderen aggressiven Lamellen durchbohrt ist , während der Schild ebenfalls vergrößert wird und an seiner Basis von einem beeindruckenden aerodynamischen Flügel profitiert, der sich an den Seiten auf der Höhe der unteren Karosserie erstreckt, bis er den definiert Konturen eines Heckdiffusors, der von einem einzigen zentralen Abgasauslass durchbrochen ist.

Wir sehen uns auf der Tokio-Show

Auch die gewölbten vorderen Kotflügel wirken wie eine Karosserie, sodass sie an ihrer Oberseite Luftabscheider unterbringen können, die direkt aus der Orgelbank des Porsche 911 GT3 RS zu kommen scheinen, während die Spiegel eher davon inspiriert sind Wird im Allgemeinen von BMW Motorsport-Produktionen getragen. Schließlich kümmert sich „Godzilla“ darum, neue silberne Felgen anzubringen und einen riesigen festen Spoiler an der Heckklappe anzubringen, während er darauf wartet, im nächsten Januar während der Tokio-Show alle technischen Eigenschaften zu präsentieren. Insbesondere erhoffen wir uns eine leichte Leistungssteigerung auf aktuell 329 PS.