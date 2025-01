Honda präsentiert neue Elektrofahrzeuge der 0 Series 2026

Die Erwartungen waren groß für Honda auf der CES 2025, und der japanische Autohersteller enttäuschte nicht mit der Vorstellung seiner neuen 0 Series. Diese neue Reihe von Elektrofahrzeugen, die für 2026 geplant ist, stellt einen strategischen Wendepunkt für die Marke dar, die über 5 Milliarden Dollar in die Produktion in den USA investiert.

Eine künstliche Intelligenz namens ASIMO

Das robotergestützte Erbe von Honda erhält mit der Integration des ASIMO-Betriebssystems eine neue Dimension. Diese eingebaute KI ist mehr als nur ein Fahrassistent. Sie passt die Nutzererfahrung durch kontinuierliche Updates (OTA) an und steuert ein autonomes Fahrzeugsystem der Stufe 3, das bereits in der Honda Legend in Japan erprobt wurde.

Umfassende Anpassung der Fahrerfahrung

Regelmäßige Software-Updates

Intelligente Navigation und Ladeplanung

Fortgeschrittene autonome Fahrtechnologie











Design und Innovationen der 0 Series-Modelle

Der SUV und die Limousine der 0 Series vertreten eine neu entwickelte elektrische Plattform. Der SUV, der erste Wagen, der in der Fabrik in Ohio produziert wird, zeigt klare Linien, die vom Space-Hub-Konzept inspiriert sind. Die Limousine überrascht mit einem mutigen Design, das an das ikonische HPX-Konzept von 1984, entworfen von Pininfarina, erinnert, und hat eine Silhouette, die den prestigeträchtigsten GTs würdig ist.

Merkmale SUV 0 Series Limousine 0 Series Produktion Ohio, USA Zu bestätigen Verfügbarkeit 1. Halbjahr 2026 2026 Architektur Eigene Plattform Eigene Plattform











Eine ambitionierte Ladelösung

Honda geht keine Kompromisse bei der Ladeinfrastruktur ein. Der Hersteller engagiert sich aktiv im Konsortium IONNA, zu dem 7 führende Hersteller gehören. Das erklärte Ziel ist es, bis Ende des Jahrzehnts mit Teslas Supercharger-Netzwerk zu konkurrieren. Die Fahrzeuge werden mit NACS-kompatiblen Steckern ausgestattet, die einen umfassenden Zugang zu Ladestationen gewährleisten.











Innovationen zum Schutz der Umwelt

Die Sichtweise von Honda geht über bloße Elektrofahrzeuge hinaus. Die Integration von V2G-Technologien (Vehicle-to-Grid) wird es den Fahrzeugen der 0 Series ermöglichen, eine bedeutende Rolle bei der Stabilisierung des Stromnetzes einzunehmen. Diese Funktion könnte die Autos zu verteilten Energiequellen machen, wodurch die Netzverwaltung optimiert und Kosten für die Eigentümer gesenkt werden.

Eine strategische Produktion in Amerika

Die Entscheidung, die 0 Series in den Vereinigten Staaten zu produzieren, ist nicht zufällig. Diese Wahl ermöglicht nicht nur die Vermeidung von Zöllen, sondern zeigt auch Hondas Engagement für die amerikanische Industrie. In einem Kontext, der durch Aktienrückkäufe und soziale Konflikte geprägt ist, sendet diese Investition von 5 Milliarden Dollar in die lokale Produktion ein starkes Signal über die langfristige Strategie des Herstellers.

Die 0 Series repräsentiert weitaus mehr als nur eine Entwicklung in Hondas Angebot. Sie verkörpert eine neue Vision der Mobilität, in der Technologie, Ökologie und Benutzererfahrung auf ein gemeinsames Ziel ausgerichtet sind. Die Einführung dieser Modelle im Jahr 2026 wird zweifellos einen bedeutenden Wendepunkt in der Geschichte des japanischen Herstellers markieren.