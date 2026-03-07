Hyundai Elektro-Pick-up in Vorbereitung: erster für die Marke

Der Asphalt ist noch kalt, der Morgen luftig, und doch liegt da schon dieses Versprechen in der Luft: ein mittelgroßer Pick-up von Hyundai, nicht laut, nicht prahlerisch, aber mit dem stillen Selbstbewusstsein eines Werkzeugs, das arbeiten will. Bis zum Ende des Jahrzehnts soll er kommen, vielleicht als IONIQ T7 – ein Name, der nicht flüstert, sondern ankündigt. Unter der Haut: kein modischer Einheitsbrei, sondern ein echter Leiterrahmen. Karosserie auf Rahmen, ganz klassisch. Das riecht nach Zugkraft, nach Geröll, nach einem 4×4-SUV-Bruder, der denselben Unterbau teilt und die Schotterstraße wie eine Einladung versteht. Hyundai, bislang in diesem Revier zurückhaltend, schiebt das Tor auf. Und der Wind dahinter klingt nach 2028.

Wachstum mit Ansage – und ein Zieljahr, das man sich merkt

New York, CEO Investor Day, September: große Bühne, klare Kante. José Muñoz spricht von der ambitioniertesten Wachstumsstrategie der Firmengeschichte – große Worte, ja, aber sie fallen nicht ins Leere. Denn zwischen E-Mobilität, neuen Plattformen und Marktverschiebungen plant Hyundai jenen Pick-up, der seit Jahren als Lücke in der Palette klafft. Vor 2030 soll er vom Band laufen, anvisiert wird rund um 2028. Kein Schnellschuss, eher ein gezielter Wurf. Wer im Revier der Arbeitstiere mitspielen will, muss liefern – nicht nur versprechen.

Ein behutsamer Entwicklungsfahrplan – lieber richtig als schnell

In Australien, wo man Pick-ups nicht kauft, sondern benutzt, klingt das Echo vorsichtig-zuversichtlich. Gavin Donaldson, COO von Hyundai Australien, erzählt von einer Phase, in der noch viel auf dem Reißbrett liegt, nichts auf dem Altar der Hektik. “Ein paar Jahre noch”, sagt er sinngemäß – und das wirkt nicht wie Ausrede, sondern wie Haltung. Spannend: Die US-Teams sind tief eingebunden. Gut so. Wer Nordamerika versteht, versteht die Grammatik dieses Segments: Ladung, Robustheit, echte Offroad-Fähigkeiten, nicht nur Outdoor-Image für die Innenstadt.

Auch Don Romano, der Chef von Hyundai Australien, legt den Finger auf die richtige Stelle: Man will den richtigen Pick-up bringen, nicht irgendeinen. Kein schneller Badge-Job vom Kia Tasman, obwohl die Konzernnähe es leicht machen würde. Stattdessen: Eigenständigkeit. Charakter. Und unter dem Blech jene Leiterrahmen-Bauweise, die in diesem Feld nicht Kür, sondern Pflicht ist. Toyota Hilux, Ford Ranger – diese Namen tragen Lasten, aber vor allem Erwartung. Wer dazwischenfunken will, muss den Hammer auf den Amboss setzen, nicht auf den Teppich.

Welche Antriebe tragen den neuen Pick-up?

Die große Frage, die viele kleine Antworten zulässt. Hyundai hat längst signalisiert: Ein dedizierter Elektro-Pick-up kommt. Markennamen wie IONIQ T7 und IONIQ T10 sind bereits gesichert. Nach dem Hausalphabet – IONIQ 5, 6, 9 – liegt es nahe: T7 als mittelgroßer Arbeiter, T10 als ausgewachsener Koloss. Zwei Charaktere, ein Auftrag.

Spannend wird’s bei der Technik unter der Ladefläche. Reinelektrisch? Möglich, naheliegend sogar. Doch wer täglich Strecke macht, will Planbarkeit, nicht nur Reichweitenpoesie. Darum steht eine EREV-Variante im Raum – Extended-Range Electric Vehicle, also ein Stromer, der sich seinen eigenen Saft notfalls an Bord erzeugt. Ein kleiner Verbrenner als Generator, die Batterie als Herz, das ruhig schlägt. Wie beim Santa Fe angedacht: genug elektrische Ruhe für die Stadt, genug Reserven für lange Tage. Das klingt nach Handwerk und Wochenend-Abenteuer zugleich. Nach einem Antrieb, der nicht vorgibt, frei zu sein – sondern es spürbar ist.

Kooperation mit General Motors? Möglich, aber nicht fix

Im Hintergrund wird taktiert. Hyundai lotet eine Zusammenarbeit mit General Motors aus, fünf neue Fahrzeuge könnten daraus erwachsen: vom kompakten SUV über eine Limousine bis hin zu Pick-ups in mehreren Größen und einem elektrischen Nutzfahrzeug. November-Tonlage von Don Romano: Man spricht miteinander, schaut genau hin – aber festgezurrt ist nichts. Es ist die Art von Beziehung, die man auf lange Strecken prüft: gemeinsam schneller, oder allein schärfer? Beides kann Sinn ergeben.

Eine geteilte Plattform steht im Raum, doch die Devise ist klar: selbst wenn man teilt, bleibt das Endprodukt eigenständig. Kein Abziehbild, kein Déjà-vu auf vier Rädern. Der Druck aus China – MG, BYD mit dem Shark 6 PHEV – macht die Luft dünner. Wer bestehen will, muss um die Ecke denken. Nicht lauter, sondern klüger.

Ein 4×4-SUV als Bruder im Geiste

Wenn der Rahmen einmal steht, warum sollte er allein bleiben? Hyundai liebäugelt mit einem robusten 4×4-SUV auf derselben technischen Basis. Ein Gerät, das dem Ford Bronco nicht nachschaut, sondern ihm die staubige Spur streitig macht. Der in Los Angeles gezeigte Crater-Entwurf? Könnte ein Fingerzeig sein: elektrisch, erdverbunden, mit jenem kantigen Selbstvertrauen, das im Gelände mehr zählt als Chrom und Ziernaht.

Zwei Fahrzeuge, eine Idee: Kosten teilen, Charaktere schärfen. Der Pick-up für Zurrösen, Paletten und Arbeitsstiefel; der SUV für Familien, die die Stadt als Startpunkt verstehen, nicht als Käfig. Und beide mit jenem Gefühl im Unterbau, das sagt: Lass kommen. Regen, Steigung, Rumpelpiste – wir reden nach der Kurve weiter.

Starke Gegner, fest verwurzelt

Nordamerika ist kein Anfänger-Gelände. Dort warten Toyota Tacoma und Chevrolet Colorado, zwei feste Größen mit langen Schatten und dichten Händlernetzen. Weltweit stehen Ford Ranger und Toyota Hilux als Platzhirsche im Pflichtenheft. Deren Ruf? Hart erarbeitet. Deren Schwäche? Vielleicht die Gewohnheit.

Hyundais Antwort darauf ist die richtige Architektur. Leiterrahmen bedeutet: Tragkraft und Zähigkeit, die man nicht versprechen muss – man spürt sie beim ersten Schlagloch. Aufbauten lassen sich leichter anpassen, der Alltag im harten Einsatz wird nicht beschönigt, sondern bedient. Und was ist mit dem Santa Cruz, dem Lifestyle-Pick-up mit selbsttragender Karosserie? Er könnte neben dem Neuen bestehen – zwei Seelen, zwei Zwecke. Oder er macht Platz, wenn der Markt es so will. Keine Eile. Märkte sprechen deutlich, wenn man zuhört.

Was am Ende zählt

Die finalen Datenblätter liegen noch im Tresor. Aber Hyundai hat gelernt, schnell zu lernen. IONIQ war kein Zufall, sondern Methode: Elektro, Hybrid, Plug-in – und jetzt vielleicht EREV im Nutzfahrzeug-Gewand. Dazu Erfahrung mit Software, Ladeleistung, Thermomanagement. All das sind nicht nur Kapitel in einer Pressemappe, sondern Zutaten für einen Pick-up, der nicht nur neu ist, sondern sinnvoll.

Der Rest ist Straße. Die wird entscheiden, ob der kommende Mittelklasse-Pick-up aus Korea nur ein weiteres Versprechen ist – oder jener ehrliche Kumpel, der morgens anspringt, mittags zupackt und abends noch Lust auf einen Umweg hat. Wenn er das kann, dann heißt er vielleicht IONIQ T7. Und dann klingt sein Motor – egal ob brummend, surrend oder beides – nach genau dem, was dieses Segment verlangt: weniger Lärm, mehr Leistung. In echt. Nicht nur am Papier.