Hyundai Ioniq 9: Elektro für die ganze Familie!

Hyundai präsentiert seinen neuen großen 7-Sitzer-Elektro-SUV, den technischen Cousin des Kia EV9, der sich jedoch durch beeindruckende Abmessungen und eine 110-kWh-Batterie davon befreit.



Am Rande der Show in Los Angeles stellt Hyundai den Ioniq 9 vor, einen riesigen SUV, der genau auf den amerikanischen Markt zugeschnitten zu sein scheint. Überzeugen Sie sich selbst: Er ist über 5,06 m lang, also 13 cm mehr als der ohnehin schon imposante Kia EV9. Ein großer, starker Wagen also, der der Bewohnbarkeit einen hohen Stellenwert einräumt und von einem Radstand von 3,13 m profitiert. Im Innenraum bietet der Koreaner 3 Sitzreihen, von denen sich die 2. und 3. umklappen lassen, so dass ein ebener Boden entsteht. Die Ladekapazität wird beeinträchtigt, da dieser Koloss mit allen Sitzen 620 Liter Ladung transportieren kann, im Liegen sogar bis zu 1.323 Liter. Hinzu kommt ein kleiner Kofferraum vorne von 88 Litern bei der Version mit Hinterradantrieb und 52 Litern bei der Version mit Allradantrieb. Im Innenraum bietet der Ioniq 9 unabhängige Liegesitze, die dank seiner Stehhöhe von 1,90 m auch großen Personen problemlos Platz bieten.

620 km Autonomie

Mechanisch basiert dieser große SUV auf der gleichen E-GMP-Plattform wie sein Cousin von Kia, seine Motoren sind jedoch großzügiger. Die Antriebsversion „Long Range“ leistet 218 PS, im Vergleich zu 313 PS bei der Version mit Allradantrieb. Das nur komplett angebotene Spitzenmodell „Performance“ leistet 435 PS. Letzterer beschleunigt in 5,2 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Andererseits verfügt der Ioniq 9 nur über einen einzigen, recht großen NCM-Lithium-Ionen-Akku mit 110,3 kWh. Damit kann er in der Heckantriebsversion „Long Range“ bis zu 620 km weit fahren (gemäß WLTP-Zulassungsnorm), sofern er mit 19-Zoll-Felgen ausgestattet ist. Das Aufladen sollte einfacher sein, da es dank seiner 800-V-Batterie an eine 350-kW-Batterie angeschlossen werden kann. Dadurch erhält es in 24 Minuten 10 bis 80 % der Autonomie zurück.

Um seine Effizienz zu optimieren, achtet der Ioniq 9 auf den Kunststoff und verfügt über einen Cd-Wert von 0,259. Wenn er die ästhetischen Codes berücksichtigt, die Hyundai am Herzen liegen, wie das schmale Lichtband an der Front oder die LEDs mit „Pixel“-Muster an den Enden des Kühlergrills, überrascht dieser große SUV mit seinem massiven Stil. Vertikaler Bug, sehr muskulöse Hüften, markanter Heckspoiler, lange Rücklichter, die an einen gewissen Range Rover erinnern … Dieses Familien-SUV soll beeindruckend und modern sein. Ausstattung und Innenraumpräsentation sind aufeinander abgestimmt: verfeinerte Präsentation, großer Single-Block-Bildschirm, durch Kameras ersetzte Spiegel (optional), aber auch On-Board-KI über einen virtuellen Assistenten.

Der Hyundai Ioniq 9 wird im ersten Halbjahr 2025 in den USA und Südkorea vermarktet und wenig später in Europa eintreffen. Die Preise wurden noch nicht bekannt gegeben.